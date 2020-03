SC 20 Oberhausen ließ gegen Überruhr zu viele Chancen liegen

Da war definitiv mehr drin! Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga musste sich ein engagierter Spiel-Club 20 hinterher nur das teils fahrlässige Auslassen einer Reihe richtig guter Möglichkeiten gefallen lassen. So kam es dann eben nach 90 Minuten, wie es üblicherweise kommen musste. Der längst nicht souveräne Ligaprimus FC Blau-Gelb Überruhr entführte von der Mellinghofer Straße alle drei Punkte und gewann mit 2:3 (0:0).

„Ich kann meiner Mannschaft bis auf die suboptimale Chancenverwertung tatsächlich überhaupt nichts vorwerfen. Überruhr war leider effektiver“, stellte SC 20-Trainer Günter Bruns den kleinen, aber letztlich entscheidenden Unterschied heraus.

Die Knappen waren von Beginn an da

In der temporeichen Partie waren die präsenten Knappen von Beginn an gut drin. Marko Djurdjevic prüfte bereits nach fünf Minuten Patrick Hollenbeck. Essens Schlussmann stand auch beim Versuch des aufgerückten Innenverteidigers Kevin Kirchner goldrichtig und verhinderte den Rückstand (24.). Der Spitzenreiter wusste zwar mit der etwas reiferen Spielanlage zu gefallen, doch richtig gefährlich trat Überruhr lange nicht in Erscheinung.

Bis Naoufal Nouri frei durch war, aber knapp am Tor vorbeizog (37.). Mehr ließ die aufmerksam verteidigende Bruns-Elf nicht zu.

Zwei Zeigerumdrehungen nach dem Wiederanpfiff war erneut der Spiel-Club Führungstreffer nah. Essens Kapitän Marcel Rosbach unterlief per Kopf beinahe ein Eigentor. Den Abpraller machte sich der gewohnt fleißige David Fojcik zunutze, fand in der Mitte aber keinen Mitspieler. Wenig später grätschte in einen Fojcik-Schuss noch ein Abwehrbein dazwischen (55.). Schließlich war es kurz darauf soweit: von Sascha Möllmann klasse in Szene gesetzt, vollendete Yusuf Allouche trocken aus 14 Metern ins lange Ecke – 1:0 (59.).

Überruhr hat eiskalt zugeschlagen

Die verdiente Führung hielt nur nicht lange, weil der Tabellenführer sich kurz schüttelte und quasi aus dem Nichts durch einen abgefälschten Abschluss von Jonas Rölver ausglich (67.). Während Fojcik fast im direkten Gegenzug das 2:1 auf dem Fuß hatte, schlug Überruhr, das nun zunehmend Oberwasser bekam, eiskalt zu: erneut Rölver, 1:2 (74.).

Kurz vor Ende der regulären Spielzeit zwang der eingewechselte Ümit Ertural Holenbeck zu einer Glanztat, Sven Weinknecht blieb im Nachsetzen ebenso der Ausgleich verwehrt. Felix Schneider vollendete einen Konter zur Entscheidung (90. + 4). Allouches sicher verwandelter Foulelfmeter hatte nur noch statistischen Wert.