SC 20 hat sich im Test für Sterkrade 06/07 warmgeschossen

Oberhausen. In der Fußball-Bezirksliga gastiert Blau-Weiß Oberhausen zum Kellerduell der Sieglosen in Bottrop. Adler-Coach Hauner erwartet defensiven Gast

Zum schon wegweisenden Kellerduell der Fußball-Bezirksliga gastiert BW Oberhausen am Sonntag beim FC Bottrop. Die Bottroper sind ebenfalls noch sieglos, was nach dem Willen von BWO-Trainer Marko Schmidt auch so bleiben soll. Allerdings pfeifen die Liricher personell aus dem letzten Loch.

„Das wird Sonntag eine Wundertüte, vermutlich werde ich erst am Spieltag wissen, wer genau zur Verfügung steht“, musste Schmidt im Laufe der Woche einige Absagen hinnehmen. „Ich hoffe, der eine oder andere kann auf die Zähne beißen“, baut er auf den Kampfgeist seiner Schützlinge.

SC 20 – Sterkrade 06/07: Mittwoch absolvierte der Spielclub ein Testspiel gegen den Bezirksligisten Mülheim 07, bei dem im Angriff endlich der Knoten geplatzt ist, wie Trainer Thorsten Möllmann hofft. Beim 7:3 (3:0)-Sieg wurden im Gegensatz zu den Ligaspielen zuletzt endlich die sich bietenden Torchancen genutzt. „Die Jungs waren richtig in Torlaune, hoffentlich erinnern sie sich Sonntag noch daran“, so Möllmann, der auf einige Spieler verzichten muss. Unter anderen auf Spielmacher Ümit Ertural, der sich Sonntag eine Zerrung zuzog.

Auch auf der Gegenseite hat Trainer Lars Mühlbauer eine ansteigende Formkurve seiner Mannschaft ausgemacht. „Das zeigt sich auch im Training“, freut er sich, dass der Sieg zuletzt gegen Vierlinden seinem Team gut tat. Außerdem freut sich die Mannschaft darüber, dass die Kreuzband-Operation bei Ahmet Büyüköztürk erfolgreich verlaufen ist. „Er wird noch lange ausfallen, aber er wird wiederkommen“, ist sich Mühlbauer sicher.

Adler Osterfeld – GA Möllen: Nach dem deutlichen Sieg gegen Alstaden erwartet Adler-Trainer Udo Hauner diesmal ein anderes Spiel. „Ich gehe davon aus, dass Möllen tiefer stehen wird und wir dadurch weniger Räume bekommen“, stellt Hauner sein Team auf einen defensiven Gegner ein. Dagegen müssen auch ohne Torjäger Tobi Hauner Lösungen gefunden werden. „Das werden die Jungs aber schaffen, das zeigen sie bereits im Training“, ist Coach Hauner überzeugt.

Fortuna Bottrop – Arminia Klosterhardt II: Die personelle Lage bei den Klosterhardtern ist weiter sehr angespannt. Anfang der Woche hat sich auch noch Lars Hannemann krank gemeldet, der vermutlich Sonntag passen muss.

„Die Situation ist nicht rosig, aber ich erwarte, dass wir läuferisch und kämpferisch dagegen halten“, fordert Trainer Christian Dahlbeck einen couragierten Auftritt bei den Fortunen, die ihre bisherigen vier Spiele mehr oder minder souverän für sich entscheiden konnten. „Wenn wir unser Spiel auf den Platz bekommen und die vielen Fehler zuletzt minimieren können, ist sicher etwas drin für uns“, glaubt Dahlbeck.