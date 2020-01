SC 20 feiert Schützenfest, BWO verliert deutlich

Sterkrade-Nord – 08/29 Friedrichsfeld 5:1 (3:0): Die Spvgg. Sterkrade-Nord ist mit einem Sieg gegen den Bezirksligisten in die Testspiel-Reihe gestartet. Für den Landesliga-Tabellenführer trafen Stefan Jagalski (2), Julius Ufer, Finn und Sverre Müller. Für die Gäste war der ehemalige Nordler Blaz Vukancic erfolgreich „Unser Ziel war es, die defensive Stabilität, die uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat, schnellstmöglich wieder in die Köpfe zu bekommen“, erklärte Julian Berg. Der Trainer Schmachtendorfer war mit dem ersten Auftritt seiner Elf weitestgehend zufrieden, auch „wenn wir uns fußballerisch noch steigern müssen“. „Dafür, dass wir Samstagmorgen noch trainiert haben und die ganze Woche über intensive Einheiten hinter uns hatten, war es in Ordnung“, schloss der 31 Jahre junge Linienchef.

Sterkrade 06/07 – ETB SW Essen 0:1 (0:1); Sterkrade 06/07 – TV Voerde 2:0 (0:0): Für die Mannschaft von Trainer Georg Mewes standen die ersten beiden Testspiele auf dem Programm. Während es zunächst gegen den Oberligisten ETB SW Essen ging, war danach mit dem TV Voerde ein Kreisligist zu Gast im Stadion am Dicken Stein. Gegen ETB machte Ferhat Mumcu den Sieg für die Gäste mit dem 1:0 kurz vor dem Halbzeitpfiff perfekt. Selbst trafen die 06/07er dann gegen Voerde. Adem Aslan (56.) und Artur Stankewizius (73.) besorgten den ungefährdeten 2:0-Erfolg.

SF Königshardt – Westfalia 04 Gelsenkirchen 2:0 (2:0): Im Duell der Bezirksligisten behielten die Sportfreunde aus Königshardt letztlich die Oberhand. Dabei hatten die Hausherren mit den Toren von Nick Perenz (4.) und Amet Zeki (15.) bereits nach der Anfangsviertelstunde die Weichen auf Sieg gestellt. Während danach zwar kein weiteres Mal das Gästenetz zappelte, hielten die Sportfreunde zumindest erfolgreich die Null.

SC 20 – SC Ayyildiz Remscheid 7:3 (5:2): Beim deutlichen Testspielerfolg zeigte sich vor allem die Offensivabteilung des Spielclubs von ihrer besten Seite. Dem Dreierpack von Stürmer David Möllmann (20./39./40.) folgten Bilal Fezzani (21.), David Fojcik (33.), Ertunc Turan (48.) und Yusuf Allouche (66.). Geärgert dürften Spielertrainer Ümit Ertural allerdings die drei Gegentoren. Schließlich war die schwache Defensive (41 Gegentore nach 19 Partien) bereits eines der Hauptprobleme der ersten Saisonhälfte.

Adler Osterfeld – 1. FC Mülheim 3:2 (3:2): Andre Kampen brachte Adler nach sechs Minuten in Führung, die die Mülheimer wenig später egalisierten (23.). Sven Bugla (31.) und Marco Matuszzak (36.) schossen noch vor der Pause eine Zwei-Tore-Vorsprung heraus. Zwar kamen die Gäste 18 Minuten vor dem Ende auf 2:3 heran, der Ausgleich sollte aber nicht mehr gelingen. Verzichten musste Linienchef Udo Hauner beim Testsieg übrigens auf seinen Sohn und Torgarant Tobias Hauner, der zeitgleich als Trainer der Adler-U19 am Schumacher Finanzen Consulting Cup in der Willy-Jürissen-Halle teilnahm. Am Ende landete der Osterfelder Unterbau auf Platz zwei.

BW Oberhausen – SV Scherpenberg 0:5 (0:1): Gegen den Landesligisten hatte das Team von Samet Arik letztlich keine Chance. Nach dem es zur Pause nur 0:1 aus Sicht der Gastgeber gestanden hatte, schraubten die Scherpenberger das Ergebnisse nach dem Pausentee in die Höhe.

SV Horst-Emscher – Arminia Klosterhardt 4:0 (1:0): Auch die Truppe von Marcel Landers musste sich zu Beginn der Testspielphase deutlich geschlagen geben. Gegen den SV Horst-Emscher verlor der ambitionierte Landesligist mit 0:4. Somit wartet auf die Landers-Truppe noch eine Menge Arbeit, ehe es am 9. Februar mit dem Heimspiel gegen SC Phönix Essen wieder in der Bezirksliga losgeht.

Das geplante Testspiel der „Zwoten“ gegen Fortuna Bottrop wurde derweil abgesagt.

SG Benrath-Hassels – SV Sarajevo 13:3 (6:2): Eine bittere Pille hatte der SV Sarajevo zu schlucken. Gleich 13 Mal musste Schlussmann Haris Balic im Duell der Kreisligisten hinter sich greifen. Die Treffer von Esef Hodzic (26.), Demir Mustic (42.) und Belmin Betevija (68.) konnten die Laune des Trainerduos Björn Bohn und Samir Selimovic wohl kaum verbessern.