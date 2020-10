SC 1912 wird die Tabellenführung still genießen

Eigentlich war alles angerichtet. „Wir dürfen uns wohl auf Zuschauer freuen“, war Michael Lange vor dem fünften Spiel des SC Buschhausen 1912 in der 3. Bundesliga noch immer ein wenig zurückhaltend. Vergangene Woche wurde vor leeren Rängen gespielt, gegen Aufsteiger SVH Kassel hätte wieder vor Publikum gespielt werden können. Doch kurzfristig machte Kassel einen Strich durch die Rechnung.

Donnerstagmittag kam die Absage des Aufsteigers, aus Sorge um die Gesundheit der Spieler. Die Richtlinien lassen das zu. Lange betont auch, dass die Entscheidung völlig legitim sei, doch eine etwas frühere Entscheidung hätte man sich in Buschhausen durchaus gewünscht. So genießt 1912 die weiter bestehende Tabellenspitze still.

Tabellenbild ist ordentlich zerrupft

Denn die Buschhausener hätten ihre Tabellenführung natürlich gerne verteidigt, auch wenn die Tabelle zerrupft ist. Kassel beispielsweise wartet noch auf das Debüt in der 3. Bundesliga, Buschhausen wäre eine gute Kulisse geworden.

Nun steht in den Sternen, wann es an die Platte geht. Kassel hat Saha Sourav, Maximilian Dierks, Niklas Hilgenberg und Tom Schmidt gemeldet, Spitzenspieler Sourav kann nicht anreisen und dennoch plante Kassel eigentlich zu spielen. „Das rechne ich ihnen hoch an“, erklärte Lange noch zum Wochenbeginn, letztlich kam dann doch die Absage. „Wir hätten natürlich super gerne gespielt und müssen jetzt zum zweiten Mal eine Rolle rückwärts machen und die Zuschauer anrufen“, ist Lange die Absage insbesondere für die Fans unangenehm. Die Mannschaft ist ebenfalls enttäuscht, besonders wohl Manuel Kupfer, der am Wochenende in die erste Vier rotiert wäre.

Alle schauen, wie es nach dem Wochenende weiter geht

Nun wird gebannt auf das Wochenende gewartet, dort soll besprochen werden, wie es weiter geht. Denn, da ist man in Buschhausen hellhörig, schloss das Präsidium lokale Unterbrechungen der Saison nicht aus, ein Abbruch soll unbedingt vermieden werden. „Ich kann mir gut vorstellen, dass es erst einmal keine Spiele geben wird“, mutmaßt der Vorsitzende mit Blick auf den Doppelspieltag Anfang November bei Bargteheide und Borsum.

Denkbar ist auch, dass die höherklassigen Teams ihren Spielbetrieb durchführen und unterklassige pausiert. Die Ansteckungsketten wären reduzier. „Wichtig ist vor allem, dass es nicht auf die Vereine abgewälzt wird. Dann wird der Spieltag ein reiner Flickenteppich“, hofft Lange auf eine Vorgabe der Verbände.