SC 1912 geht ohne Druck ins letzte Spiel

Während die unteren Spielklassen bereits in der Winterpause sind, müssen die Zwölfer in der 3. Bundesliga noch einmal ran. Gegen den SV Union Velbert geht es am Samstagabend, 18 Uhr, in der Sporthalle an der Lindnerstraße gegen den direkten Tabellennachbarn. Mit Velbert kommt eine der wenigen Mannschaften aus der Umgebung, die vielleicht ebenfalls mal ein paar Zuschauer mit in die Halle bringen.

Nichtsdestotrotz wird auch gegen Velbert wieder die Stimmung ein Faktor sein, der den SC Buschhausen zum vierten Saisonsieg tragen soll und damit auch den Anschluss nach oben darstellen würde. Denn die Liga ist im Mittelfeld eng beisammen. Oben zieht die alte Dame aus Berlin einsam ihre Kreise. Hertha ist noch ohne Punktverlust, vor Lampertheim mit einer Bilanz von 11:5. Fulda-Maberzell II (10:6) und den Gegner Union Velbert (8:8) trennt kaum etwas.

Klangvolle Namen bei den Gästen

Daher drohen viele Spiele, die über die volle Distanz gehen und Spannung fast schon garantieren. Michael Lange ordnet ein: „Die Namen in Velbert sind natürlich klangvoll. Wenn sie mit voller Kapelle kommen, dann ist das ein Brett.“

Lars Hielscher, mehrmaliger deutscher Meister an eins, Constantin Cioti, rumänischer Meister an zwei, dahinter mit Michael Tran und Patrik Klos oder Adrian Dodean und Thomas Brosig in der Hinterhand sind erst einmal eine Ansage. „Daher habe ich sie auch vor der Saison zu den ersten Drei gezählt. Dass wir jetzt sogar vor ihnen stehen ist schon etwas überraschend“, gibt Lange zu.

Doppel bleiben wohl bestehen

Am Wochenende erwartet er daher ein packendes Spiel wie gegen Düsseldorf und hofft auf einen ähnlichen Ausgang. Der ist deshalb aber offen wie nie, denn sowohl beim Gast steht die Aufstellung noch nicht, da sich Union mit einigen Verletzungen plagt. Aber auch Trainer Matthias Augstein will sich nicht in die Karten gucken lassen. „Wir haben auch Tom [Mykietyn] wieder dabei und sind flexibel.“ Die Doppel werden allerdings wohl kaum gewechselt, da überzeugten sowohl Christian Strack und Genia Milchin, als auch der formelle Ersatzmann Manuel Kupfer und Michael Servaty. Bei Servaty, der mit 6:10 sein größter Kritiker selbst ist, verspricht sich Lange eine Leistungsexplosion: „Wir wissen, was er kann.“