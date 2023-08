Samstag ein „Renntag für die ganze Familie“

Mülheim/Oberhausen. Die Galoppbahn am Raffelberg lädt für Samstag Familien zu einem Renntag mit buntem Programm für die ganze Familie ein.

Als „Tag für die gesamte Familie“ hat der Rennverein am benachbarten Raffelberg seinen Sommer-Renntag konzipiert, der Samstag 90 Pferde in neun Rennen – acht für Englische Vollblüter, eines für Araber – an den Start bringt. Für den Nachmittag und frühen Abend hoffen die Veranstalter natürlich auf sommerliches Wetter ohne Gewitter und Starkregen, zumal der Zeitplan ziemlich eng gestrickt ist. Letzter Start ist nämlich um 20.40 Uhr, und schon um 20.47 Uhr geht die Sonne unter - keine Angst, es ist ein Sprinterrennen über 1400 Meter.

Gegenüber vom Theater an der Ruhr und dem beschaulichen Raffelbergpark wird schon ab dem frühen Nachmittag Leben herrschen, denn die Tore zum Gelände werden schon um 14.30 Uhr geöffnet, zwei Stunden vor dem ersten Start. Traditionell bietet der Sparkassen-Renntag einen bunten Rahmen, bei dem Erwachsene und Kinder auf ihre Kosten kommen können.

Spannung steigt mit zunehmender Dauer

Je später der Nachmittag, desto höher steigt die Spannung, zumal sich viele fragen, ob dei Bahn an der Ruhr erneut ihrem Ruf als „Heimbahn“ gerecht wird: Beim letzten Renntag kamen vier von neun Startern aus Raffelberger Ställen. Diesmal haben elf der 90 gemeldeten Startpferde ihre Box in Nähe der Ruhr stehen, und manche von ihnen werden zu den Favoriten gerechnet. Gut möglich, dass sich im Hauptrennen des Tages die Trainer Yasmin Almenräder und Marcel Weiss mit ihren Pferden Montanus und Auerbach einen Fight um den Sieg liefern.

Marcel Weiss hat mit vier Startern das stärkste Aufgebot dabei, während Yasmin Almenräder und Axel Kleinkorres mit je drei „Athleten“ antreten. Letztgenannte bietet im ersten Rennen des Tages übrigens die zweijährige Stute Save Me auf, die der mit Spannung erwarteten New York City, Tochter des großen Sea the Moon, bei ihrem Premierenstart Paroli bieten will.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen