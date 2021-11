RWO zu Gast in Münster: Vorverkauf für Topspiel gestartet

Oberhausen. Am Samstag tritt Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen im Topspiel bei Preußen Münster an. Wichtige Hinweise zum Vorverkauf.

Am Samstag steht für Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen das nächste Topspiel an. Die Mannschaft von Trainer Mike Terranova tritt im Preußenstadion an der Hammer Straße beim Tabellendritten Preußen Münster an. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage bittet der Gastgeber um die Nutzung des kurzfristig eingerichteten Vorverkaufs. Die Tickets für den Gästebereich des Preußenstadions sind ab sofort bis einschließlich Freitag im RWO-Fanshop an der Lindnerstraße (15 bis 19 Uhr) zum Einheitspreis von zehn Euro erhältlich.

Im Preußenstadion gilt die 2G-Regelung. Das bedeutet, dass Zuschauer, die das Stadion betreten wollen, einen Nachweis über eine vollständige Impfung gegen oder eine Bescheinigung über eine vollständige Genesung vom Coronavirus vorlegen müssen.

„In der aktuellen Zeit tragen wir alle Verantwortung und müssen gemeinsam schauen, dass wir lange Warteschlangen an den Eingängen vor dem Stadion vermeiden“, erklärt Organisationsleiter Jörg Groth. „Darum appellieren wir an unsere Fans, sich im Vorfeld mit Tickets einzudecken. Zudem müssen wir aktuell im gesamten Land die Inzidenzwerte wieder im Auge behalten. Sollten die Zahlen weiter steigen, kann es spontan zu einer Schließung der Tageskassen kommen. Und dann sind wir froh, wenn möglichst viele bereits im Vorfeld ihren Zugang zum Stadion gesichert haben, denn wer ein Ticket besitzt und die 2G-Regel erfüllt, kommt definitiv rein.“

Rest-Tickets für „Erat-Express“ nach Münster

Daneben gibt es für die Partie in Münster auch noch wenige Restkarten für den Fanbus, den Kleeblatt-Spieler Tugrul Erat spendiert hat. Die Tickets sind noch bis Freitag im RWO-Fanshop an der Lindnerstraße erhältlich (solange der Vorrat reicht). Hierfür wird eine Schutzgebühr von fünf Euro erhoben. Diese geht im Anschluss zu 100 Prozent an einen noch zu bestimmenden karitativen Zweck.

Im Bus gilt die 3G-Regelung (Test nicht älter als 48 Stunden) und Maskenpflicht während der gesamten Fahrt. Im Münsteraner Preußenstadion gilt jedoch die 2G-Regelung. Los geht es für die Mitreisenden, die sich im Vorfeld eine Fahrkarte besorgen müssen, am Spieltag am Bahnhof Sterkrade. Von dort geht es um 11.30 Uhr nach Münster und nach dem Spiel gesammelt wieder in Richtung Oberhausen-Sterkrade.

