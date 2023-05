RWO zieht Dominik Burghard ins Regionalliga-Team hoch

Oberhausen. A-Jugend-Spieler Dominik Burghard wird in der kommenden Saison zum Kader des Regionalliga-Teams von Rot-Weiß Oberhausen gehören.

Dominik Burghard wird in der kommenden Saison fester Bestandteil des Regionalliga-Kaders von Rot-Weiß Oberhausen sein. Der Innenverteidiger, der in der Jugend des MSV Duisburg und VfL Bochum ausgebildet wurde, wechselte im Sommer 2021 zur U19 von Bayer 04 Leverkusen. Von dort kam er im vergangenen Jahr an die Lindnerstraße. In der aktuellen Saison konnte er in der A-Junioren Bundesliga und in der Sonderspielrunde insgesamt fünfmal treffen.

„Dominik hat im vergangenen Jahr in der U19 seine Qualitäten unter Beweis gestellt und ist zu einem Leistungsträger geworden“, wird Kleeblatt-Sportchef Patrick Bauder gegenüber den Vereinsmedien zitiert. „Deshalb freuen wir uns, dass er in der nächsten Saison seine ersten Schritte bei uns im Herrenbereich machen kann.“

Auch der 19-jährige Burghard selbst freut sich über den Sprung ins Regionalliga-Team: „Ich habe mich bisher sehr gut in Oberhausen eingelebt. Ich freue mich sehr auf die nächste Saison und darauf im Stadion Niederrhein auflaufen zu dürfen.“

