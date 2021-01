RWO wirbt um Spenden für unheilbar erkrankten Robin

Oberhausen Mit dem Verein "Oberhausen hilft" bittet der Regionalligist um Unterstützung für Robin Sabo. Die Kameradschaft der Alten gab 300 Euro.

Also sozial engagierter Verein hilft RWO in Notfällen. Diesmal geht ein dicker Dank an die Freunde der Kameradschaft der Alten, in dessen Namen der Verein 300 Euro auf das Spendenkonto für den unheilbar kranken Robin Maurice Sabo einzahlen konnte.

Gemeinsam mit dem Verein „Oberhausen hilft“ wirbt der Fußball-Regionalligist seit einigen Wochen um Unterstützung für den Oberhausener Jungen, der 2004 mit einer sehr seltenen, nicht heilbaren Stoffwechselerkrankung zur Welt kam. Wegen dieser Krankheit (NKH) ist er mehrfach schwerstbehindert (100 Prozent).

Durch die Krankheit kann Robin nicht sprechen. Sein Sehfeld ist eingeschränkt, Laufen klappt nicht. Aber die Fortschritte, die er bis jetzt gemacht hat, hatten Ärzte nie für möglich gehalten, da Robins Prognose sehr schlecht war. Durch sein Wachstum wird die Familie zunehmend vor logistische Herausforderungen gestellt. Für einen behindertengerechten Anbau, in dem Robins Kinderzimmer entstehen soll, bittet RWO, der alleinerziehenden Mutter von Robin durch eine Spende zu helfen. Info: rwo-online.de