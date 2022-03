Rot-Weiß Oberhausen RWO will mit variablem Spiel in Ahlen den Dreier holen

Oberhausen. Bei RW Ahlen will RWO den vierten Auswärtssieg in Folge landen. Trainer Mike Terranova hat dafür seinem Team variables Flügelspiel verordnet.

Der Schwerpunkt im Training lag in dieser Woche auf variablem Flügelspiel. Damit will RWO Samstag, 14 Uhr, bei Rot-Weiss Ahlen möglichst drei Zähler einfahren, um im Rennen um die Spitze weiter Argumente zu haben. „Wir sind mit den diagonalen Bällen nach vorne noch nicht so weit, wie ich mir das erhofft hatte“, arbeitet Trainer Mike Terranova an der stetigen Verbesserung seines Teams.