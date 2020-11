Oberhausen. Am Mittwoch tritt Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen beim Bonner SC an. RWO-Trainer Mike Terranova: „Wir müssen von Anfang an hellwach sein.“

Nach dem 3:3 gegen den SC Wiedenbrück am vergangenen Samstag standen die Zeichen bei Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen noch auf Zwangspause, als die Spieler den Rasen des Stadion Niederrhein verließen. Doch nicht nur zur Überraschung von Trainer Mike Terranova gab die NRW-Staatskanzlei am Montag der Regionalliga West Grünes Licht, auch im November spielen zu dürfen. „Die Tendenz sprach ja eher gegen eine Fortsetzung. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich immer spielen will“, bestellte Terranova seine Spieler noch am Montagabend auf den Trainingsplatz zurück. Schließlich steht am Mittwoch die Auswärtspartie beim Bonner SC (19.30 Uhr) an.

Derweil wurde im Vorfeld noch einmal das turbulente Remis gegen Wiedenbrück im Detail analysiert. Dabei hob der RWO-Trainer die gute Moral seiner Mannschaft hervor, der dreimal nach Rückstand noch der Ausgleich gelang. „In der Situation, in der wir uns momentan befinden, bist du bei solchen Gegentoren normalerweise mausetot. Umso beeindruckender, dass wir zurückgekommen sind.“

Shaibou Oubeyapwa mit starker Leistung gegen Wiedenbrück

Hat alles im Blick: RWO-Trainer Mike Terranova. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Dabei waren die Gegentreffer allesamt vermeidbar beziehungsweise resultierten aus individuellen Fehlern. Pierre Fassnacht leistete sich vor dem 0:1 einen unnötigen Ballverlust. Beim 1:2 kam Torwart Justin Heekeren unerklärlich weit aus seinem Kasten, brachte seine Abwehrreihe dadurch so aus dem Konzept, dass Xhuljo Tabaku den Ball aus knapp 30 Metern ins Tor lupfte. Terranova: „Gerade wenn man dachte, wir sind jetzt auf dem Weg zur Führung, bringen wir uns quasi selbst wieder in Rückstand. Das ist sehr ärgerlich.“

Am Ende stand dennoch ein 3:3 auf der Anzeigetafel, was im Endeffekt aber zu wenig ist, um sich aus der Abstiegsregion Richtung Tabellenmittelfeld zu manövrieren. Dennoch macht Terranova die Leistungssteigerung aus der zweiten Halbzeit „viel Mut“ für das Bonn-Spiel. Nicht zuletzt, weil alle drei Tore durch Einwechselspieler erzielt worden sind. Besonders der pfeilschnelle Shaibou Oubeyapwa machte nicht nur durch sein Tor zum zwischenzeitlichen 1:1 und die Vorlage zum 2:2 Werbung für einen Einsatz von Beginn an.

„Ein gefährliches Spiel, weil Bonn die Punkte genauso braucht wie wir“

„Nur weil jemand nicht in der Startelf steht, heißt das ja nicht, dass er vorher schlecht war. Bei der Anzahl an Partien braucht jeder Mal eine Pause“, merkt Terranova an. „Shaibou lebt ja gerade von seiner Energie und enormen Schnelligkeit. Und damit er spritzig bleibt, muss er auch mal von der Bank kommen.“ Ebenfalls nach Einwechselung überzeugte Stürmer Sven Kreyer, der den wieder einmal unglücklich agierenden Shun Terada ersetzte. Auch Vincent Stenzel ist nach seiner langwierigen Verletzung seit gut zwei Wochen wieder im Mannschaftstraining und laut Terranova „definitiv eine Option.“

Der Bonner SC, der zuletzt drei Pleiten in Folge einstecken musste, steht vor dem Duell auf Tabellenplatz 18. „Ein gefährliches Spiel, weil Bonn die Punkte genauso braucht wie wir“, schätzt Terranova die Bonner rund um den ehemaligen Rot-Weißen Dario Schumacher als „sehr kampfstark“ ein. „Für uns wird es wichtig sein, die richtige Balance zwischen Defensive und Angriff zu finden. Dafür wollen wir fußballerische Akzente setzen und die Fehler aus dem Wiedenbrück-Spiel vermeiden. Wir müssen also von Anfang an hellwach sein.“

Nach der Partie in Bonn kann sich RWO immerhin ein wenig . Das für Samstag geplante Erstrunden-Duell im Niederrheinpokal gegen den Landesligisten MSV Düsseldorf ist aufgrund der Corona-Verordnung abgesagt. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.