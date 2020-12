RWO will bei Fortuna Köln die nächste Hürde nehmen

Oberhausen. RWO-Trainer Mike Terranova will mit seiner erstarkten Mannschaft die 20-Punkte-Marke knacken. Am besten schon Freitag, 18 Uhr, bei Fortuna Köln.

Am Mittwoch sah sich Mike Terranova die Partie Fortuna Düsseldorf U23 gegen Alemannia Aachen (2:0) an. Der souveräne Sieg einer starken Fortuna signalisierte ihm noch einmal: „Wir haben gegen Düsseldorf richtig gut gespielt.“ Genau das soll sich Freitag, 18 Uhr, bei Fortuna Köln wiederholen. „Wir fahren dort hin, um was mitzunehmen.“

Anfang der Woche hieß es bei ihm noch: „ 20 Punkte so schnell wie möglich.“ Bei 19 ist RWO jetzt, wenn es mehr als 20 würden, wäre er der Letzte, der sich dagegen wehren würde.

Mike Terranova sieht RWO auf Augenhöhe

„Ich bin mir sicher, dass wir in den Spielen gegen Fortuna, danach Münster und Gladbach auf Augenhöhe sind.“ Das bezieht er weniger auf den Tabellenstand als auf die Entwicklung, die das Team mit der bisherigen Leistungsspitze im Fortuna-Spiel genommen hat.

Tanju Öztürk in der Innenverteidigung und Jerome Propheter auf der spielgestaltenden Sechs davor verleihen dem Spiel mit ihrer Reife eine Ruhe, die es bislang nicht hatte. Dies gibt wichtigen Nebenleuten wie Nils Winter , Shaibou Oubeyapwa auf rechts oder Pierre Fassnacht und Vincent Stenzel auf links das Selbstvertrauen, Offensive zu wagen.

Mehr Durchschlagskraft vor dem Tor wünscht sich Trainer Mike Terranova beispielsweise auch von Shaibou Oubeyapwa. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Gegen Düsseldorf war vielleicht einziges Manko, dass aus den Chancen zu wenig gemacht wurde. Oubeyapwa oder Sven Kreyer ließen einiges liegen. Beiden vertraut Terranova aber weiter, auch angesichts der Tatsache, dass Jannik Löhden in der Innenverteidigung der Kölner steht. Der groß gewachsene ehemalige Rot-Weiße ist wohl am ehesten durch kleinere, wuselige Spieler aus der Fassung zu bringen.

Zwei Kleeblätter bei Fortuna

Denn mit ihm hat die Fortunen-Abwehr deutlich an Sicherheit gewonnen. Mit Francis Ubabuike hat ein weiterer Rot-Weißer zu beständigerer Form gefunden, als es ihm in Oberhausen jemals gelungen war. „Wir müssen auf Francis aufpassen, der ist blitzschnell“, sieht Terranova vor allem Winter gefordert. Aber mit Tim Stappmann , Öztürk sowie Fassnacht auch die derzeit aktuelle Viererkette.

Um Beteiligung daran werden sich demnächst wieder einige mehr bemühen: Jeffrey Obst will Samstag wieder mit dem Training einsteigen, Maik Odenthal in der kommenden Woche. Dominik Reinert signalisiert, dass es bei ihm auch aufwärts geht. Bastian Müller ist wieder im Training und könnte im Kader stehen. Aber hier sorgt sich Terranova nicht. Mit Jan Wellers und eben Propheter war das Zentrum stark besetzt und ein Schlüssel für den Erfolg gegen Düsseldorf. In dieser Partie ging die Mittelfeld-Hoheit eindeutig an Oberhausen.

Raphael Steinmetz arbeitet stark im Training

Eine Lanze bricht der Trainer für Raphael Steinmetz : „Er gibt im Training alles, lässt sich nie hängen. Wir sprechen viel und wir werden ihn bald brauchen. Derzeit passen die Gegner nicht für ihn. Wenn er kommt, erwarte ich, dass er vorne die Räume torgefährlich nutzt und Lücken findet. Seine Verteidigung ist besser geworden, aber das soll gar nicht seine Stärke sein.“

So sieht er sein Team bald breiter aufgestellt und will dies nutzen, um zu rotieren. „Dann werden die Verletzungen auch weniger und wir spielen konstanter.“

Das ist der Gegner Fortuna Köln

Die Fortuna aus Köln ist wieder im Lot. Nach einem Durchhänger gab es zuletzt mit dem 1:0 in Aachen, 0:0 in Mönchengladbach oder dem 2:0 gegen Preußen Münster starke Spiele ohne Gegentor. Nur das 2:2 gegen Wegberg-Beeck sticht heraus. Jannik Löhden weiß warum: „Weil ich nicht dabei war.“ Der ehemalige RWO-Abwehrchef saß eine Gelbsperre ab.

Dennoch: Mit elf Punkten Rückstand auf Rot-Weiss Essen hat sich die Fortuna offiziell aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet. Vor Saisonbeginn hatten die Fortunen Ansprüche angemeldet und dies auch sofort unterstrichen. Die ersten vier Spiele wurden gewonnen. Doch danach hakte es bei der Mannschaft von Trainer Alexander Ende , aus acht Spielen sprang nur ein Sieg heraus

„Wir haben immer betont, dass wir nur oben dranbleiben können und werden, wenn wir konstant sind. Das waren wir nicht. Auch wenn viel Pech dabei war. Aber wir haben es einfach nicht geschafft, so konstant wie Essen und Dortmund zu spielen“, bilanzierte Ende gegenüber Reviersport.

Der 41-jährige Fußballlehrer schaffte es aber, die Krise zu überwinden. Jetzt geht es ähnlich wie bei RWO darum, aus der Saison noch das Beste zu holen und einen Stamm aufzubauen, der dann in der Spielzeit 21/22 erneut angreifen will. Ende: „Es geht nicht nur um die goldene Ananas. Für Fortuna geht es darum, in dieser Saison das Maximum an Punkten zu holen und Themen, wie Personalien für die kommende Saison vorzubereiten. Wir wollen weiter an unserer fußballerischen Philosophie feilen.“