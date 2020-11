RWO wie befreit: Das 1:0 war ein Sieg fürs Gemüt

Wenn Mike Terranova beim Stand von 1:0 in der Schlussphase zwei Abwehrspieler einwechselt, dann ist „ Panhas am Schwenkmast “. Für die Jüngeren übersetzt: Große Not am Mann. Das geschah in der Schlussviertelstunde gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf . Es blieb letztlich beim 1:0, auch dank der Präsenz von Leander Goralski und Kofo Twumasi , die die RWO-Defensive noch verstärkten. Für gewöhnlich wechselt Terranova nur positionsbezogen, lieber aber offensiv, diesmal umgekehrt.

Das lässt ahnen, wie wichtig ihm und dem Team dieser Dreier war. Auch die verletzten Mitspieler auf der Tribüne unterstützten ihre Kollegen auf dem Feld in den letzten 15 Minuten immer lauter und hektischer. Nach zwei Unentschieden gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellenbereich stand nun die erste Partie gegen eine Mannschaft von oben an. Vier werden noch folgen. Deswegen musste es diesen Heimdreier geben, Freitag geht es zu Fortuna Köln , am Mittwoch darauf nach Dortmund .

So sahen die wenigen Beobachter einer guten Partie am Ende ein Defensiv-Bollwerk mit Fünferkette, zwei Sechsern und einen verdienten Sieg.

Bastian Müller kurzfristig ausgefallen

Denn was RWO in den 75 Minuten zuvor zeigte, war zumindest in der ersten Hälfte mit das Beste, was die Kleeblätter in dieser Saison zustande gebracht haben. Dies ohne Bastian Müller , der sich Samstagmorgen wegen muskulärer Probleme abmeldete. Terranova informierte Jan Wellers , dass er in der Startelf stehen würde.

Jan Wellers (l., hier gegen Felix Könighaus,) sprang kurzfristig für den verletzten Bastian Müller ein und machte seine Sache sehr gut. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Eine gute Entscheidung. Neben Kapitän Jerome Propheter , der sich zum besten Mann auf dem Platz aufschwang, agierte Wellers unauffällig, aber sehr effektiv. Das Mittelfeld gehörte eindeutig den Rot-Weißen, das war der Schlüssel zu einer sehr ansehnlichen ersten Hälfte.

Die Oberhausener erspielten sich regelmäßig gute Gelegenheiten. Einen Freistoß von Kreyer aus 20 Metern parierte Fortuna-Keeper Anton Mitryushkin zwar, der Abpraller aber landete bei Propheter, der auf Stappmann ablegte. Dessen Schuss wurde aber geblockt (13.), ebenso wie der sehr aussichtsreiche Versuch von Wellers nach Zuspiel von Oubeyapwa (25.).

Zahlreiche Chancen herausgespielt

Dann war die Zeit reif für die Führung. Kreyer steckte vor dem Strafraum auf Propheter und der holte zu einem mächtigen Schuss aus, der im Flug zum Flatterball geriet und so von Mitryushkin nur schwer zu berechnen war: 1:0 (27.).

Aber auch die Fortunen zeigten guten Fußball und hätten eine Kombination fast mit dem Ausgleich gekrönt. Doch der Kracher von Oliver Fink aus 16 Metern landete am Innenpfosten und sprang ins Feld, wo er geklärt wurde (35.). Wellers und Kreyer kombinierten sich danach sehenswert durch den Fortunen-Strafraum, doch der letzte Ball auf Erat führte ins Abseits. Glück hatten die Kleeblätter im Gegenzug, als Stappmann einen gefährlichen Schuss von Cedric Euschen vor der Linie blockte (37.).

Haushoch übers Tor gezielt

Die Vorentscheidung hätte in der 54. Minute fallen müssen. Einmal setzte sich Vincent Stenzel gut auf links gegen die entblößte Fortunen-Seite durch und passte scharf nach innen. Kreyer im Zentrum kam zu spät, aber dafür war der Ball perfekt für Oubeyapwa am langen Pfosten. Doch der Rechtsaußen setzte ihn haushoch über den Kasten (54.).

Die Düsseldorfer erhöhten nun ihre Schlagzahl, ein Kopfball von Fink wurde von Benz geklärt. Auf der Gegenseite erwischte Erat den Ball nach einem Freistoß von Wellers nicht richtig (57.). Es ging weiter hin und her, RWO konnte sich nie sicher sein. Stenzel verschenkte einen eigentlich guten Sololauf am Ende, der eingewechselte Lex Lobinger prüfte Benz erneut mit einem Kopfball (69.) Für den Fortunen war kurze Zeit darauf Dienstschluss, er fing sich nach seiner Einwechslung in der 62. Minute innerhalb von 14 Minuten zwei Gelbe Karten ein, die letzte war dann folglich die Rote. Mit Goralski und Twumasi ging es dann in die hektische Schlussphase, RWO aber ließ nichts mehr zu.

Es hätte locker 2:0 enden können. Doch das wäre zu leicht gewesen: So setzte Erat völlig frei einen aufgenommenen weiten Abschlag von Torwart Benz bei einem Lupferversuch über den Kasten (89.).