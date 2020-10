RWO – Wegberg-Beeck: Nach Sturmlauf spät dicht gemacht

Oberhausen. 3:0 geführt und nach 3:2 noch gezittert. Dank der Stärkung der Verteidigung rettete RWO den Dreier in Wegberg-Beeck. Es gibt noch viel zu tun.

Das war ein Abend der Neuigkeiten im Waldstadion des FC Wegberg-Beeck: neuer Trainer bei RWO, erster Sieg der Saison, erster Doppelpack für Shun Terada, erstes Tor von Heimkehrer Shaibou Oubeyapwa, neues Problem! Problem? Ja, denn das ist völlig neu beim SC Rot-Weiß. Die Offensive trumpft auf, derweil wackelt die Defensive.

Nach der rasanten 3:0-Führung nach einer knappen Viertelstunde waren die Oberhausener unter den 444 Zuschauern schier aus dem Häuschen, rieben sich die Augen und regten sich gar nicht auf, dass die mögliche Erhöhung an Pech und Nachlässigkeit scheiterte.

Shun Terada zeigt Knipser-Qualitäten

Bis dahin hatte Shun Terada gezeigt, dass er bei seiner letzten Station in Straelen tatsächlich Knipser-Status genoss. Shaibou Oubeyapwa sprühte nur so vor Spielfreude, markierte das 3:0 und bedankte sich so für das gute Auge von Raphael Steinmetz, der ihn perfekt freigespielt hatte.

Nach fast 20 Minuten aber verflog der Zauber, denn Wegbergs Team fing sich und merkte alsbald, dass man der Hintermannschaft der Kleeblatt-Kollegen (auch Wegberg führt den vierblättrigen Glücksbringen im Wappen) mit schnellem Direktspiel gut beikommen kann. Zumal Neu/Alt-Trainer Mike Terranova ständig zwischen Vierer- und Dreierkette pendeln ließ (mal mit, mal ohne Dominik Reinert).

Innenverteidigung hofft auf Rückkehrer

Mit Tanju Öztürk und Maik Odenthal hatte der Coach zwei spielerisch starke klassische Mittelfeldmänner dem Abwehrexperten Leander Goralski beiseite gestellt. Der hat seine Stärke als „Turm in der Schlacht“, aber nicht unbedingt im schnellen Spiel im Raum. Der Ex-Düsseldorfer präsentierte seine Qualität erst nach dem 2:3-Anschluss der Hausherren, als Terranova nach und nach sein Ensemble von der Offensive auf verlässliches Verteidigen umgestellt hatte. Dass er es tun musste, lag übrigens wohl auch daran, dass Sven Kreyer wieder mal in einer 1:1-Situation am Keeper scheiterte – es wäre unmittelbar nach dem 2:3 das 2:4 gewesen und hätte einen ruhigeren Restabend eingeleitet.

Am Ende stand der erste Dreier der Saison, der Sprung vom Abstiegsplatz (nicht aus der Abstiegszone), und nun wird dem Spekulieren freier Raum gelassen. Hätte RWO auch mit Dimi Pappas gewonnen? Sicher, sagte der schon Tage zuvor. Wie wäre der Auftakt der Saison verlaufen, wenn RWO am ersten Spieltag in Wegberg angetreten und gesiegt hätte? Wäre es nie zu der Entwicklung gekommen? Es darf gesponnen werden. . .

„Sieg gehört auch Dimi Pappas“

Terranova interessiert das alles nicht. Er zeigte Anstand und Größe, als er den Sieg seinem Freund und Vorgänger zuerkannte: „Das war auch Dimis Sieg.“ Aber er machte auch auf Unterschiede aufmerksam: „Wir sind zwar befreundet, haben aber völlig verschiedene Ansichten zur Spielweise.“

Dem Kader habe er in den ersten Tagen extrem viel Videostudium und Taktikschulung zugemutet, denn: „Ich verlange von meinen Mannschaften die Einhaltung bestimmter Vorgaben und fester Regeln für festgelegte Situationen.“

Das hat geklappt, Sonntag wartet mit der U21 des 1. FC Köln eine schwer auszurechnende Mannschaft. Taktikfuchs Terra muss sich was einfallen lassen.