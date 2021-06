RWO verpflichtet Fabian Holthaus von Viktoria Köln

Oberhausen. Mit Florian Holthaus hat RWO einen Neuzugang für die Defensive verpflichtet, der 26-Jährige kommt von Viktoria Köln.

Die Kaderplanungen von Rot-Weiß Oberhausen nehmen weiter Konturen an. Nun kann der Regionalligist die Verpflichtung von Fabian Holthaus vermelden. Der 26-jährige Defensivspezialist wechselt vom Drittligisten Viktoria Köln an die Lindnerstraße.

Der gebürtige Hammer wurde in der Nachwuchsabteilung des VfL Bochum ausgebildet. Für den frischgebackenen Bundesligaaufsteiger absolvierte der U19-Europameister von 2014 neun Spiele in der 2. Bundesliga. Zwei weitere kamen später bei Fortuna Düsseldorf hinzu. Die meisten Spiele (134) absolvierte er allerdings in der 3. Liga für Dynamo Dresden, Energie Cottbus, Hansa Rostock und die Kölner Viktoria.

„Fabian verfügt über unglaublich viel Erfahrung“, freut sich Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder über den Zugang. „Wir sind froh, dass wir ihn von unserem Konzept überzeugen und auf seine Qualitäten zählen können.“

„Ich möchte mit dem Verein und seinen Fans erfolgreich sein“, stellt der 25-fache Junioren-Nationalspieler klar. Darum freue ich mich auf die neue Herausforderung. In den persönlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen habe ich bemerkt, dass ich zudem gute Voraussetzungen vorfinde, um die ambitionierten sportlichen Ziele zu erreichen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen