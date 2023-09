RWO verliert geheimes Testspiel gegen Viktoria Köln

Oberhausen. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit verliert RWO ein Testspiel bei Drittligist Viktoria Köln mit 0:4. So lautet das Fazit von Trainer Jörn Nowak.

In einem Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gastierte am Montag Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen bei Viktoria Köln. Dabei setzte sich der Drittligist mit 4:0 (3:0) durch. „Wir hatten ja im Vorfeld betont, dass wir die Länderspiel-Pause nutzen wollen, um an taktischen Dingen zu arbeiten, für die bisher keine Zeit war. Das haben wir auch in diesem Testspiel umgesetzt“, berichtet RWO-Trainer Jörn Nowak. „Das dann nicht alles reibungslos funktioniert, war uns schon im Vorfeld klar.“

Bereits nach 120 Sekunden erzielte Luca de Meester die Führung für die Gastgeber. „Wir sind ein bisschen schleppend ins Spiel gekommen und hatten nicht die Intensität, wie wir sie sonst in der Anfangsphase haben. Dann haben wir uns aber gefunden und hatten gute 30 Minuten, wo wir auch die aktivere Mannschaft waren“, so Nowak. Allerdings belohnte sich RWO nicht. Anders die Domstädter: So legte de Meester nach (39.), während Jonah Sticker noch vor dem Halbzeitpfiff auf 3:0 stellte (41.).

Komplett neue Startelf im Vergleich zum 2:0-Sieg in Düsseldorf

„Das Halbzeit-Ergebnis hat eigentlich nicht den Spielverlauf wiedergegeben, aber halt das aufgezeigt, was unterm Strich der große Unterschied zwischen beiden Mannschaften war. Nämlich das Thema Körperlichkeit, Klarheit und Effektivität“, sagt Nowak. Den Treffer zum 4:0-Endstand erzielte erneut de Meester (51.).

Bei den Kleeblättern stand im Vergleich zum 2:0 bei Fortuna Düsseldorf II eine komplett neue Startelf auf dem Kölner Rasen. Während Daniel Davari das Tor hütete, bildeten Nico Klaß, Cottrell Ezekwem und Dominik Burghard die defensive Dreierkette. Tobias Boche, Christian März, Fabian Holthaus und Denis Donkor bildeten den Mittelfeldblock, während Rinor Rexha, Sebastian Mai und Manfredas Ruzgis das Angriffstrio formten.

RWO-Trainer Nowak: „Natürlich können wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein“

„Von der Intensität und Bereitschaft her bin ich mit dem Test einverstanden. Ich glaube durch keine Trainingseinheit hätten wie so eine Spielbelastung erreichen können“, so Nowak. „Natürlich können wir mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein. Aber es ist auch gar nicht so schlecht, wenn man aufgezeigt bekommt, was noch nicht funktioniert und woran man weiter arbeiten muss. Als Mannschaft, aber auch jeder einzelne Spieler.“

