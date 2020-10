RWO verliert beim Wuppertaler SV mit 0:3

Oberhausen. RWO rutscht so langsam in eine sportliche Krise. Nach vier Remis zum Start kassierten die Kleeblätter in Wuppertal die zweite Saisonpleite.

Kein echter Feiertag war der Tag der Deutschen Einheit für die Regionalliga-Kicker von Rot-Weiß Oberhausen. Die Kleeblätter verloren beim Wuppertaler SV mit 0:3 (0:1), kassierten nach vier Remis zum Start nun die zweite Niederlage und müssen sich mächtig steigern, wenn der Abstiegskampf nicht zum dominierenden Thema an der Lindnerstraße werden soll.

Wie von RWO-Trainer Dimi Pappas angekündigt, musste der angeschlagene Vincent Stenzel wegen seiner schweren Hüftprellung passen, dafür durfte wie erwartet Rückkehrer Shaibou Oubeyapwa vorne rechts ran. Etwas überraschender war da schon, dass der gegen Homberg wegen des Verdachts auf einen Muskelfaserriss in der Wade früh ausgewechselte Leander Goralski doch spielen konnte. Juljan Popovic musste weichen, ebenso wie in der Offensive Raphael Streinmetz dem Neuzugang Shun Terada.

Nach dem Aufwärmen stellte Pappas kurzfristig noch ein weiteres Mal um, für Youngster Jan Bachmann wurde auch der zweite Neuzugang der Woche, Defensiv-Akteur Nils Winter, nach nur zwei Trainingseinheiten mit der Mannschaft ins kalte Wuppertaler Wasser geworfen.

Und die Gäste begannen deutlich energischer als gegen Homberg und hatten die erste gute Gelegenheit. Wie erhofft brach der schnelle Oubeyapwa über rechts durch und fand auch Terada, der den Ball aber nicht voll erwischte (7.). Terada bekam schnell noch zwei weitere gute Möglichkeiten serviert, scheiterte jedoch an WSV-Keeper Szczepankiewicz (11.) und verzog erneut (12.).

Auch die Hausherren durften sich mit Abschlüssen dem RWO-Kasten nähern, eingreifen musste Justin Heekeren jedoch nicht. Chancenlos wäre der Kleeblatt-Keeper gewesen, als Beyhan Ametov nach einer Ecke der Wuppertaler über Umwege am Fünfer an den Ball kam, diesen mit seinem langen Bein aber nur an die Latte bugsieren konnte (22.) – Glück gehabt!

Es war trotzdem ein Wirkungstreffer für die Gäste, RWO ließ sich fortan immer häufiger hinten rein drängen, der WSV übernahm die Initiative. So ganz überraschend war der Führungstreffer der Platzherren dann nicht mehr. Den Distanzkracher von Ametov konnte Heekeren auf dem rutschigen Untergrund nicht weg genug weg bugsieren, Marco Königs staubte aus kurzer Distanz unter die Latte zum 1:0 für Wuppertal ab (39.).

Der Regen, der bereits pünktlich zum Anpfiff eingesetzt hatte, spielte nach dem Seitenwechsel natürlich der in Führung liegenden Mannschaft in die Karten, da er den tiefen Platz noch schwerer zu bespielen machte. Trotzdem bekamen die Kleeblätter schnell die Chance auf den Ausgleich, Terada schob nach guter Vorarbeit des fleißigen Sven Kreyer jedoch viel zu harmlos am langen Pfosten vorbei (52.).

Keine Frage, RWO wollte und rackerte. Pappas wechselte mit Steinmetz für Scheelen einen offensiven Mittelfeldakteur für einen Sechser. Doch so ergaben sich natürlich auch Räume für Wuppertal, Tim Stappmann rettete in höchster Not (66.), die Abseitsfahne verhinderte die Anerkennung des zweiten Wuppertaler Treffers (68.). Den erzielte dann trotzdem der gerade erst eingewechselte Semir Saric, der noch Kraft für ein Solo hatte und Heekeren keine Chance ließ (72.).

Mit einer Fülle von Kontermöglichkeiten hätten die Platzherren das Resultat noch höher schrauben können, ließen jedoch die nötige Präzision im letzten Pass vermissen. RWO mühte sich bis zum Abpfiff, blieb im Abschluss aber glücklos und kassierte kurz vor dem Abpfiff das 0:3 durch Marzullo.

RWO: Heekeren; Propheter (68. Lenges), Stappmann, Goralski, Reinert, Wellers (78.Twumasi), Scheelen (62. Steinmetz), Bachmann, Oybeyapwa, Terada (82. Terada), Kreyer.

WSV: Szczepankiewicz; Uphoff, Grebe (69. Saric), Ametov, Pires (87. Müller), Salau, Cokkosan, Marzullo, Geisler, Königs (88. Osenberg), Erwig-Drüppel (83. Studtrucker).

Tore: 1:0 Königs (39.), 2:0 Saric (72.), 3:0 Marzullo (30.).

Gelbe Karten: Ametov – Scheelen, Twumasi

Schiedsrichter: Julian Engelmann.

Zuschauer: 564.