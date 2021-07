RWO und die Spvgg. Sterkrade-Nord spenden für Flutopfer

Oberhausen. Oberhausens ranghöchste Klubs solidarisieren sich mit den Flutopfern. RWO sichert Shuttle-Service. Ex-Kleeblatt Wellers findet neuen Verein.

Das Ausmaß der Flut-Katastrophe ist groß, die Solidarität mit den Betroffenen zum Glück ebenfalls. Auch die beiden ranghöchsten Oberhausener Fußballklubs, Spvgg. Sterkrade-Nord (Oberliga) und Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga), haben nach ihrem Testspiel vom 17. Juli (0:0) festgelegt, einen Teil der Einnahmen zu spenden.

700 Euro konnte der Oberligist aus den Tageseinnahmen für den guten Zweck geltend machen. RWO hat verdoppelt, sodass 1400 Euro zusammengekommen sind. Diese Summe geht an den in Mitleidenschaft gezogenen Mülheimer Verein BW Mintard. Die Sportanlage der Blau-Weißen liegt an der übergetretenen Ruhr und ist vom Hochwasser extrem verwüstet worden.

„Summe im Vergleich zur Katastrophe nur ein Tropfen auf den heißen Stein“

„Die Summe ist im Vergleich zur Katastrophe sicher nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagen Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder und Nord-Abteilungsleiter Dietz Walter in einer gemeinsamen Erklärung. „Aber nichts tun hilft auch nicht weiter. Wir helfen gerne, wo wir können und wünschen den Betroffenen viel Kraft.“

Gute Nachrichten gibt es im Nachwuchs-Bereich bei den Kleeblättern. Rot-Weiß Oberhausen und sein Hauptpartner, die Energieversorgung Oberhausen AG (evo), haben lange drum gekämpft. Am Ende ging alles doch ganz schnell. RWO bekommt den „Shuttle“ für die Nachwuchs-Kicker, die so sicherer zum Training an- und abreisen können. Möglich gemacht haben das insgesamt 79 Unterstützer, die auf der Plattform www.oberhausen-crowd.de/rwo-shuttle ins Projekt eingezahlt haben und die evo, die jede Transaktion mit zusätzlichen zwölf Euro aufgewertet hat.

RWO-Nachwuchs kommt sicher zum Training

„Wir freuen uns sehr, dass wir unseren kleinen Kickern diesen Service zeitnah ermöglichen können“, sagt RWO-Vorstandsvorsitzender Hajo Sommers. „Es ist schon ein erheblicher Sicherheitsaspekt, mit dem wir nun bei den Eltern punkten werden. Mein persönlicher Dank – und auch im Namen der Kinder – gilt denjenigen, die dieses Projekt geplant, durchgeführt und in jeglicher Form erfolgreich belebt haben.“ Wer sich weiterhin beteiligen möchte, kann dies noch zum 3. August über den oben genannten Link tun. Auch die erzielten Überschüsse gehen zu 100 Prozent an die Nachwuchsabteilung der Kleeblätter.

Ex-RWO-Kicker Wellers heuert in Homberg an

Derweil einen neuen Verein gefunden hat RWO-Sommerabgang Jan Wellers. Der 21-Jährige ist der neunte Neuzugang bei Regionalliga-Konkurrent VfB Homberg. „Er hat einige Tage bei uns mittrainiert und macht einen guten Eindruck“, sagt Frank Hildebrandt, der Sportliche Leiter des VfB. Er sieht Wellers vor allem auf der rechten Abwehrseite. Sein bislang einziges Regionalligator erzielte Wellers beim 2:2-Unentschieden zwischen dem VfB und den Kleeblättern am 20. Januar.

