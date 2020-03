U19-Bundesliga Borussia Dortmund – RW Oberhausen 3:0 (1:0): Auch wenn es für die A-Junioren von RWO beim Meister aus Dortmund letztlich nichts Zählbares gab, schnaufte BVB-Coach Michael Skibbe nach Abpfiff einmal kräftig durch. „Ihr macht es uns immer so schwierig“, machte er seinem Trainerkollegen Dimitrios Pappas ein großes Kompliment. In der Tat hatten die Kleeblätter wie schon im Hinspiel dem Gelb-Schwarzen alles abverlangt, was auch Pappas in seinem Fazit betonte. „Wir standen gut und haben mit viel Willen dagegengehalten. Zwar ist der Sieg für Dortmund verdient, aber für die Jungs ärgert es mich. Hier war mehr drin.“

Mit mehr Ballbesitz, aber ohne die zündenden Ideen zeigte sich der Titelfavorit in den ersten 45 Minuten, der sich an der gut stehenden RWO-Abwehrreihe immer wieder die Zähne ausbiss. Dagegen setzte die Pappas-Elf dank der schnellen Außen einige Nadelstiche nach vorne. Nach starker Vorarbeit über die linke Seite von Jan Bachmann landete der Ball mit etwas Glück bei Marius Heck, der aber zu überhastet abschloss (10.). Als sich beide Teams bereits mit der Nullnummer zur Pause abgefunden hatten, fiel doch noch die schmeichelhafte BVB-Führung.

Kurz vor der Pause Elfmeter für Dortmund

Ayoub Erraji brachte Reda Khadra zu fallen, den fälligen Strafstoß verwandelte Alaa Bakir sicher (45.). „Sehr ärgerlich. Dennoch haben wir uns von dem Treffer nicht aus dem Konzept bringen lassen“, sah Pappas auch nach dem Seitenwechsel weiterhin eine ausgeglichene Partie.

Sowohl der eingewechselte Aleksa Markovic (55.), als auch erneut Marius Heck (69.) hatten den möglichen Ausgleich auf dem Fuss, fanden, aber in Dortmunds Keeper Leon Klußmann ihren Meister. Besser machte es dagegen Youssoufa Moukoko: Das BVB-Wunderkind, dem zuvor nur wenig gelungen war, ließ gleich zweimal seine Extraklasse aufblitzen und sorgte wie im Hinspiel mit einem Doppelpack für die Entscheidung (86./88.). Für den 15-Jährigen waren es die Saisontreffer 33 und 34, was einen neuen Rekord in der U19-Bundesliga bedeute.

Pappas: “Das wird uns nicht umwerfen“

„Diese individuelle Klasse kannst du einfach nicht die kompletten 90 Minuten verteidigen. Aber das wird uns nicht umwerfen“, nahm Pappas die Niederlage sportlich fair und richtete den Blick bereits auf den kommenden Sonntag, wenn Fortuna Düsseldorf zu Gast im Stadion Niederrhein ist. „Hoffentlich können sich die Jungs dann auch mit Punkten belohnen.“

RWO: Pomorin; Tawiah, Vila, Gabriel, Erraji (63. Köse), Gojnovci (46. Markovic), L. Bachmann (82. Kücük), J. Bachmann, Heck, Inan, Cakmak (69. Surmanski).