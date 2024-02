RWO-U19 bei der Spvg Schonnebeck: „Wir wollen gewinnen“

Oberhausen Die U19 von RWO muss am Sonntag zur Spvg Schonnebeck und drei Punkte einfahren, um an Essen und Meerbusch dranzubleiben.

Charaktertest, Formtest, nächster Schritt der Aufholjagd und Rückrundenstart mit Verzug: die Juniorenteams aus Oberhausen wollen in der Niederrheinliga wieder punkten und das unter unterschiedlichen Ausgangslagen.

„Wir wollen gewinnen“, stellt Mike Terranova klar. Die U19 von Rafael Garcia und ihm muss Sonntag, 10.30 Uhr, zur Spvg Schonnebeck und drei Punkte einfahren, um an Essen und Meerbusch dranzubleiben. „Es gibt keine einfachen Spiele“, mahnt er allerdings auch, trotz der zuletzt souveränen Auftritte. Dazu gehört aber auch, dass sich die Gegner bis zum zweiten, dritten Gegentor mit allem wehren, was sie haben. Da half den Kleeblättern zuletzt auch eine enorme Effizienz. Ob „Terra“, da in Sonderschichten Tricks verraten hat, wie man sich zum Tor notfalls auch wühlt, oder der Knoten geplatzt ist, zeigt sich dann.

Derweil startet Arminia Klosterhardt in der A-Jugend Zuhause gegen Viktoria Buchholz (11 Uhr) ins neue Jahr. Vergangene Woche konnte bei Dostlukspor nicht gespielt werden, Mittwoch um 19.30 Uhr wird nachgeholt. Eine Entwicklung zur Hinserie fordert Trainer Dennis Brinkmann aber erst einmal im Heimspiel gegen den Tabellenneunten. Sechs Punkte Rückstand hat Klosterhardt gerade auf die Gäste, die vergangene Woche mit 1:1 gegen Velbert ins neue Jahr gestartet sind.

Arminia-Trainer Nico Andreadakis: „Die Stimmung ist gut“

In der B-Jugend grüßt Arminia Klosterhardt von der Tabellenspitze. „Die Stimmung ist gut“, freut sich Nico Andreadakis über die aktuelle Situation. Personell sieht es vor dem Duell beim SV Bedburdyck/Gierath, 11 Uhr, richtig gut aus, so dass Andreadakis bei seiner Mannschaft keine Ausreden gelten lassen will: „Jetzt müssen wir es zeigen, auch wenn der Gegner nicht den ganz großen Namen hat.“ Die abstiegsbedrohten Gäste, brauchen die drei Zähler genau so und werden alles geben. Die Arminia will den Vorsprung auf Wuppertal, MSV und FSV Duisburg aber bewahren.

Dahinter lauert ja dann auch schon die U16 des Nachbarns mit dem Kleeblatt. RWO spielte vergangene Woche überzeugend und will nun an der Lindnerstraße gegen den VfL Rhede (11 Uhr) gerne nachlegen. „Wir wollen das wiederholen“, ist Jannick Weis hoffnungsvoll. Seine Mannschaft zeigte da viel Spielfreude: „Offensiv war das richtig gut.“ So hat sich der Jungjahrgang nicht nur über die Monate entwickelt, sondern in der Tabelle auch so viele Punkte gesammelt, dass die Oberhausener auf Rang fünf und damit auf dem rettenden Ufer stehen. Gab es in der Hinrunde noch regelmäßig Gegentore und Rückstände würde er sich über eine gefestigte Defensive, wie vergangene Woche, ebenso freuen. (gk)

