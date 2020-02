RWO-U17 verliert „völlig verdient“ gegen KFC Uerdingen

U17-Niederrheinliga RWO – KFC Uerdingen 0:2 (0:2): „Über die erste Halbzeit müssen wir nicht reden, das war indiskutabel“, ärgert sich Ken Asaeda. Er sah einen uninspirierten Auftritt der Kleeblätter, insbesondere im ersten Durchgang. Beim 0:1 verteidigte seine Mannschaft einen Einwurf 20 Meter vor dem Tor schlafmützig, beim 0:2 war die Zweikampf mehr ein Alibi für die Videoanalyse als der ernsthafte Versuch den Ball zu erobern. „KFC hat hoch verdient gewonnen. Sie haben alles an den Tag gelegt, was du an einem ersten Spieltag brauchst. Das ist schade, wir haben uns viel vorgenommen in der Vorbereitung.“

Die zweite Hälfte war dann zwar eine Steigerung der ersten, doch die Chancen die die Hausherren hatten, doch noch einen Zähler zu entführen, ließen sie ungenutzt.

RWO: Happe (21. Wigger); Radszuweit, K. Yalcin, Abdeslam, Skolik, A. Yalcin (41. Ucar), Kat (43. Nguala), Milenovic (34. Aydemir), Amoah, Kader.



U15 Niederrheinliga ETB SW Essen - Arminia Klosterhardt 0:1 (0:1): „Endlich“, sind Aron Maaßen und Dirk Lomberg erleichtert. Im dritten Anlauf endlich der erste Sieg über ETB. „Das war ein sehr körperliches Spiel, das werden die Jungs morgen sicher merken“, weiß Maaßen, der stolz auf seine Mannschaft war. Mit einer kurz ausgeführten Freistoßvariante überrumpelte Leandro Saieva den Essener Schlussmann früh in der Partie und erzielte damit das goldene Tor. In der Folge merkte man, dass sich beide Mannschaften mittlerweile fast auswendig kennen. Dazu wurde es in der zweiten Halbzeit dann durchaus ruppig. ETB kam quasi mit einer Zeitstrafe aus der Kabine und gab damit die Marschrichtung vor. Nach einer Stunde folgte ein Platzverweis für die Gastgeber. Das hilft natürlich auch, wobei Maaßen froh ist, dass seine Mannschaft die Partie einigermaßen ruhig zu Ende brachte. In der Nachspielzeit musste die Arminia dann auch noch zeitweise in Unterzahl antreten, brachte den Sieg allerdings über die Zeit.

Arminia: Neumann; Oruc, Ostgathe, Can, Saieva, Groll, Scheifler, Berberoglu, Reichert (60. Olgur), Roth, Konzer.



U13 Niederrheinliga Arminia Klosterhardt – ETB SW Essen 1:0 (1:0): Ganz wie die eigene U15 gelang auch der Mannschaft von Andreas Arold und Erdal Kayatas ein 1:0-Erfolg über ETB. Schon nach fünf Zeigerumdrehungen erzielte Malek Gharbi das entscheidende Tor des Tages. „Ecke, Kopfball, Tor“, so einfach kann Fußball manchmal sein. „Kompliment an die Jungs. Das war ein hartes Stück Arbeit“, lobt Arold weiter. Wie zu erwarten waren die Essener nämlich ein Gegner auf Augenhöhe und hielten die Partie bis zum Ende offen. Doch erneut hielt die Arminia-Defensive stand und bleibt damit mit zwei Siegen aus zwei Spielen an der Tabellenspitze. Davon lässt sich Arold aber nicht zum phantasieren verleiten: „So ein Start ist natürlich super für uns. Aktuell läuft es dann auch einfach für uns.“

Arminia: Szary; Salobir (41. Gruszka (60. Balagic)), L. Schmidt, Arold (52. Kaczmar), J. Schmidt (56. Acikgöz), Gharbi, Ratz, Wycislok, Küllmer.