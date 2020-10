RWO-U15 zu Gast beim Tabellenführer Borussia Dortmund

In der Fußball-Regionalliga der U15 wartet am Samstag (15.30 Uhr) mit Gastgeber Borussia Dortmund die höchste Hürde auf RW Oberhausen. „Alles, was wir bisher an Leistung gebracht haben, wird nicht reichen“, ist sich Coach Cedric Spielhoff sicher. Die Dortmunder marschieren souverän durch die Liga, einzig zum Auftakt gab es ein 2:2 gegen Schalke: die Mannschaft, die von RWO letzte Woche mit 1:0 besiegt wurde. „Das so gegenzurechnen, macht keinen Sinn“, stellt Spielhoff klar, „immerhin haben wir auch gegen Lippstadt verloren.“

Was das Duell mit Schalke allerdings gezeigt hat ist, dass es für die Kleeblätter aktuell noch etwas einfacher ist, wenn man nicht das Spiel gestalten muss. Dass die Borussia in dem U15er-Jahrgang aktuell wohl auch bundesweit seines gleichen sucht, sowohl körperlich als auch spielerisch, macht die Aufgabe zu einer haushohen, die die Oberhausener immerhin in Bestbesetzung annehmen wollen. Zusätzliches Selbstvertrauen holte sich die Mannschaft unter der Woche im Testspiel gegen Ligakonkurrent Fortuna Düsseldorf (1:0).