RWO trifft im Pokal auf Hamborn 07 - Das sagt Patrick Bauder

Am vergangenen Wochenende gewann RWO das Auswärtsspiel beim SV Rödinghausen mit 4:0.

Oberhausen. Rot-Weiß Oberhausen trifft im Viertelfinale des Niederrheinpokals auf den Oberligisten SF Hamborn 07. Wiedersehen mit Hans-Günter Bruns.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen muss im Viertelfinale des Niederrheinpokals beim Oberligisten SF Hamborn 07 antreten. Das ergab die Auslosung am Mittwochnachmittag in der Sportschule Wedau mit Losfee und Ex-Profi Dietmar „Didi“ Schacht. Somit gibt es für die Rot-Weißen nicht nur ein Wiedersehen mit Hans-Günter Bruns, der als Sportlicher Leiter bei den Duisburgern aktiv ist und 2008 mit der legendären RWO-Malocherschicht den Durchmarsch von der Oberliga bis in die 2. Bundesliga schaffte. Auch Hamborns Trainer Julian Berg, selbst als Spieler für die Kleeblätter aktiv und lange Zeit auch als Coach von Sterkrade-Nord erfolgreich, dürfte dem Pokal-Duell entgegenfiebern.

Gleiches gilt aber auch für RWO-Sportchef Patrick Bauder. „Wir freuen uns auf dieses Duell. Wir wollen natürlich den Pokal unbedingt gewinnen. Um das zu schaffen, muss man jeden Gegner schlagen. Und da der Pokal bekanntlich seine eigenen Gesetze hat, wissen wir genau, worauf es in solchen Spielen ankommt.“ Die Kleeblätter besiegten in der ersten Pokalrunde Landesligist Arminia Klosterhardt mit 4:0, gefolgt von einem 5:3 gegen Landesligist Viktoria Jüchen-Garzweiler und einem 4:2 im Achtelfinale beim 1. FC Monheim.

Niederrheinpokal: Titelverteidiger RWE trifft auf Oberligist KFC Uerdingen

Titelverteidiger und Drittligist Rot-Weiss Essen bekommt es in der Runde der letzten acht Mannschaften derweil auswärts mit Oberligist KFC Uerdingen zu tun. Die Sportfreunde Baumberg (Oberliga) treffen auf Regionalliga-Spitzenreiter 1. FC Bocholt, Ratingen 04/19 (Oberliga) kämpft gegen die SSVg Velbert (Regionalliga) um das Weiterkommen.

Im ersten Halbfinale würden sich die Sieger aus den Partien KFC Uerdingen/RW Essen und Ratingen 04 19/SSVg Velbert gegenüberstehen. Im zweiten Spiel der Vorschlussrunde trifft der Gewinner aus der Begegnung SF Baumberg/1. FC Bocholt auf den Gewinner aus SF Hamborn 07/RWO.

Laut Rahmenterminkalender werden die Viertelfinalpartien zwischen dem 5. und 7. Dezember ausgetragen. Das Halbfinale steigt dann im neuen Jahr zwischen dem 2. und 4. April 2024. Das Finale um den Niederrheinpokal 2023/2024 im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ findet am 25. Mai 2024 statt.

