RWO-Triathleten schwimmen in 14 Stunden durch drei Länder

Oberhausen/Bodensee. Bei der sogenannten „3Länderquerung“ schwimmen Sportler im Bodensee durch drei Staaten. Wie drei Triathleten aus Oberhausen diese Tour erlebten.

Die drei Triathleten Markus Althoff, Sabine Dietrich-Althoff und Thorsten Wagener vom RWO Endurance Team konnten am vergangenen Sonntag, 23. Juli, vor allem ihr schwimmerisches Können und ihre Ausdauer unter Beweis stellen. 33,5 km schwammen sie als Staffel in 14 Stunden – und das durch drei verschiedene Staaten. Bei der „3Länderquerung“ am Bodensee starteten sie im deutschen Lindau, weiter geht es zum Schweizer Ufer nach Rorschach und das Ziel liegt in Bregenz, Österreich.

RWO Endurance Team schwimmt 33,5 km als Staffel durch den Bodensee

Doch auch jenseits der allgemeinen Anforderungen, bot die Strecke einige Herausforderungen. So sah sich Thorsten Wagner, der den ersten Part der Strecke übernahm, zu Beginn direkt mit starkem Wind und damit einhergehendem Wellengang konfrontiert. Nachdem sich das Wetter gebessert hatte, wechselten die drei Schwimmer in regelmäßigen Abständen, ganz wie sie es vorher abgesprochen hatten. Pro Schwimmer ist bei der „3Länderquerung“ eine Mindestschwimmzeit von zwei Stunden vorgegeben, wobei natürlich auch länger geschwommen werden kann.

Den einzigen – und nur maximal fünfminütigen – Landgang bietet der Zwischenstopp in Rorschach. Auch bei der zweiten Etappe mit Ziel Bregenz bewies sich die Taktik des RWO-Teams, sodass auch ein herausforderndes Teilstück durch den Rhein schnell überwunden werden konnte. Dieses zeichnete sich durch eine kältere Wassertemperatur von nur ca. elf Grad (im Vergleich zu über 20 Grad im Bodensee) und eine geringe Wassertiefe aus.

Triathleten aus Oberhausen: Nach 14 Stunden am östereichischen Ufer

Diese sorgte dafür, dass das Begleitboot Markus Althoff, der dieses Stück übernahm, nicht folgen konnte. Nach dieser kurzen, aber anstrengenden Etappe ging das Wechselspiel der drei Triathleten weiten, bis sie nur noch anderthalb Kilometer von dem österreichischen Ufer und ihrem finalen Ziel entfernt waren. So gesellten sich Sabine Dietrich-Althoff und Markus Althoff zu ihrem Kollegen Wagener, um das letzte Stück gemeinsam zurückzulegen.

Nach 14 Stunden erreichte das Oberhausener Endurance-Team dann schließlich Bregenz. Die Freude über die Leistung an diesem Tag war ebenso groß, wie der Dank an die Unterstützer und Helfer. So machte die Unterstützung durch den Organisator Oli Halder, die Betreuung durch die Teamkollegin Jill Lanfermann und die Mannschaft des Begleitbootes diesen Erfolg der drei Triathleten erst möglich.

