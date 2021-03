RWO-Treffer gegen Wuppertaler SV für „Kacktor“ nominiert

Oberhausen. Das kuriose Eigentor beim 3:0-Sieg von RWO gegen den Wuppertaler SV von Sebastian Patzler wurde für das „Kacktor“ des Monats Februar nominiert.

Wie vergangene Woche von der Sportredaktion bereits vermutet, ist der Wuppertaler Schlussmann Sebastian Patzler bei der beliebten WDR-Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ für das „Kacktor“ des Monats Februar nominiert worden. Beim Duell gegen Rot-Weiß Oberhausen (Endstand: 3:0) hatte sich der Keeper den Ball zum 2:0 selbst ins eigene Netz gelegt, als ihm ein Rückpass von Moritz Römling über den Schuh gerutscht war. „Das darf nicht passieren, aber es kann passieren“, kommentierte der 30-Jährige die Szene.

Bei vielen Kleeblatt-Anhängern dürfte das Eigentor des Wuppertalers Erinnerungen an eine ähnliche Slapstickeinlage im Stadion Niederrhein erinnert haben. Am 17. April 2018 im Halbfinale des Niederrheinpokals gegen den FSV Duisburg unterlief dem damaligen RWO-Torwart Robin Udegbe ein ähnlicher Fehler, als er einen Rückpass von Daniel Heber über seinen Fuß hinweg Richtung langen Pfosten eintrudeln ließ. Udegbe wurde damals ebenfalls als Kacktorschütze nominiert, wurde am Ende aber nicht „ausgezeichnet“.

Die Partie gegen die Duisburger gewann RWO mit 5:4, auch dank eines Viererpacks von Tarik Kurt. Im Finale schlugen die Kleeblätter dann RW Essen mit 2:1 durch – wie könnte es in diesem Zusammenhang auch anders sein – ein kurioses Kopfball-Tor von Yassin Ben Balla. Auch dieser Treffer wurde später mit einer Nominierung zum Kacktor des Monats bedacht.​