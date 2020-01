RWO-Trainer Terranova: „Wichtig für den Zusammenhalt“

Zwei Siege nach zwei Testspielen und jetzt Rang drei beim Hallenturnier der DJK Arminia Ibbenbüren. RWO-Trainer Mike Terranova könnte zufrieden sein. Aber wer als Titelverteidiger anreist, will natürlich wieder gewinnen. Schließlich ging es auch um 3000 Euro Siegprämie. Terranova: „Davon kann man schon mal essen gehen.“

Doch diesmal war im Halbfinale Schluss. Nach 3:1-Führung gegen die SF Lotte wurde Felix Herzenbruch vom Platz gestellt und in Unterzahl fing sich RWO den 3:3-Ausgleich und sogar das 3:4 ein. Terranova: „Die Rote Karte war viel zu hart.“ Doch RWO kam noch einmal zurück, glich durch Dominik Reinert zum 4:4 aus und hatte danach kurz vor Ende der Partie noch zweimal die Gelegenheit, das entscheidende 5:4 zu markieren. Klappte nicht, also Neunmeterschießen. „Ich habe den Jungs gesagt, sucht euch eine Ecke oben aus und dann ab mit 150 Stundenkilometern.“ Haben die Spieler so nicht übernommen, sondern versucht, den Lotter Torwart auszugucken: Ergebnis: 3:4, kein Finale, nur Spiel um Platz drei. „Da haben wir blauäugig geschossen“, bilanzierte er leicht angesäuert.

Über Patrick Bade: „Ich sage, der war der beste Torhüter des Turniers“

Im Spiel um den Bronzerang mussten die Kleeblätter durch einen 1:3-Rückstand gegen den Bezirksligisten und Gastgeber Arminia Ibbenbüren erst einmal geweckt werden. Das gelang eindrucksvoll, RWO siegte 7:3. Im Finale setzt sich Lotte gegen den Nord-Regionalligisten SSV Jeddeloh II 5:4 (2:2) nach Neunmeterschießen durch.

Aber die Oberhausener nahmen auch Positives mit nach Hause. Raphael Steinmetz bekam die Torjägerkanone als erfolgreichster Schütze mit neun Buden. Terranova: „Das war sein Spiel genau wie es das von Patrick Bade war. Ich sage, der war der beste Torhüter des Turniers.“ Das bezieht Terranova nicht nur auf die Reflexe auf der Linie, sondern auch die Übersicht und den Spielaufbau des RWO-Schnappers. „Das war richtig Klasse.“

Raphael Steinmetz glänzt mit seinen Präzisionsschüssen

Neun Treffer: Raphael Steinmetz holte sich die Torjägerkanone. Foto: Verein

Auch dem Rest des Teams bescheinigte er vollen Einsatz und eine gelungene Werbung für Fußball aus Oberhausen. Dominik Reinert, Furkan Cakmak, Christian März, Felix Herzenbruch und Tarik Kurt nahmen die Aufgabe ernst und nutzten die Chance, sich auch auf dem Hallenboden für die Feldrunde zu empfehlen. Steinmetz mit seinen Präzisionsschüssen natürlich sowieso.

„Man kann aus der Halle nicht so viel mitnehmen fürs Feld, hier wird eng gespielt. Aber für den Zusammenhalt im Team ist das wichtig“, schließt Terranova den Ausflug ab.

Denn die Konzentration geht natürlich aufs große Geläuf. Und damit auch noch zurück auf den Test gegen Hilden. „In der ersten Halbzeit standen wir hinten gut. Auch wie wir ins Gegenpressing gegangen sind, hat mir gefallen. Im zweiten Durchgang wurde es etwas zerfahrener, wobei wir noch genügend Möglichkeiten hatten, höher zu gewinnen“

„Für mich war es wichtig, dass wir Räume erkannt haben“

Torhüter Daniel Davari spielte knapp 65 Minuten durch, ehe er durch Justin Heekeren für die Schlussphase ausgetauscht wurde. Bei den zwei Gegentoren traf Davari derweil keine Schuld, da hatten eher seine Vorderleute zu viel Abstand zu ihren Gegenspielern gehalten.

„Für mich war es wichtig, dass wir Räume erkannt haben. Das war teilweise schon so, wie wir es wollen. Da war ein Plan zu erkennen, den wir aber über 90 Minuten durchziehen müssen.“ Mit dem ersten trainingsfreien Montag gestern wird die Mannschaft nun wieder auf den sechstägigen Meisterschaftsmodus (Training, Spiel, Auslaufen, frei) eingestimmt.