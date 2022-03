RWO-Trainer Terranova: „Vieles war gut, einiges aber nicht“

Übernahm beim 1:0-Auswärtserfolg in Rödinghausen die Rolle des Zehners bei den Rot-Weißen: Hüseyin Bulut (l.).

Oberhausen. RWO-Coach Mike Terranova und seine Mannschaft bereiten sich auf das Auswärtsspiel bei RW Ahlen vor. Klub reicht Lizenzunterlagen für 3. Liga ein.

Eigentlich war der Mittwochabend für Mike Terranova bereits verplant. „Ich wollte nach Ahlen fahren“, lautete der Plan des Trainers von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen. Schließlich sollten dort mit Gastgeber Rot Weiss Ahlen und Rot-Weiss Essen die zwei nächsten Gegner der Kleeblätter im direkten Duell aufeinandertreffen. Doch daraus wird nichts, da aufgrund mehrerer Corona-Fälle bei den Essenern das Spiel kurzerhand abgesagt werden musste.

Ob dies möglicherweise sogar Auswirkungen auf das anstehende Derby der Oberhausener gegen RWE am 12. März hat, ist derzeit noch unklar. Die Essener haben aktuell neun Punkte Vorsprung auf RWO. Ganz aufgegeben hat RWO den Aufstiegstraum aber dennoch nicht, hat der Klub doch am Dienstag bekanntgegeben, dass der Antrag auf die Spielgenehmigung in der 3. Liga fristgerecht gestellt wurde.

„Vieles war gut, einiges aber auch nicht“

Zum Sportlichen: Am vergangenen Wochenende gab es für die Oberhausener einen 1:0-Sieg beim SV Rödinghausen zu feiern, wobei die Nachbetrachtung des RWO-Übungsleiters durchaus gemischt ausfällt. „Vieles war gut, einiges aber auch nicht.“ Denn gerade im Verlauf der zweiten 45 Minuten schienen die Gäste die Führung durch den Distanzschuss von Fabian Holthaus nur noch zu verwalten. „Wir haben uns nach dem Seitenwechsel zu sehr hinten reindrängen lassen. Da fehlten uns die Balleroberungen und das dringend benötigte Umschaltspiel.“

Letztlich brachte RWO den 15. Saisonsieg aber über die Zeit. Auch dank des eingewechselten Tim Stappmann, der nach seinem Bänderriss und Knorpelschaden im Sprunggelenk sein Comeback feierte. „Stappi zu bringen hat sich absolut gelohnt. Er ist bei vielen Aktionen ,all in’ gegangen. Mit seiner Dynamik und Körperlichkeit war er genau der richtige Mann für diese Phase des Spiels“, so Terranova.

Terranova freut sich über Vertragsverlängerung von Jerome Propheter

Nach langer Zeit mal wieder in der Startelf übernahm Hüseyin Bulut derweil die Rolle des Zehners für den verletzten Jan-Lucas Dorow. „Fürs erste Spiel nach langer Zeit war es ordentlich. Ihm hat man aber angemerkt, dass ihm noch ein wenig die Kraft fehlt“, so Terranova. „Er kann definitiv mehr.“

Zu den zuverlässigen Stützen im RWO-Kader gehört seit Jahren Jerome Propheter, dessen Vertragsverlängerung bis 2023 der Verein kurz nach Spielende in Rödinghausen bekannt gab. Auch sein Trainer freut sich über die weitere Zusammenarbeit mit seinem Kapitän, der im Sommer 2019 von Wacker Nordhausen an die Lindnerstraße gewechselt war. „Jerome ist auf und neben dem Platz ein Vorbild. Er spielt Regionalliga-Fußball, körperbetont und kopfballstark“, betont Terranova. „Er gibt immer 90 Minuten alles. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns bleibt.“

Hinspiel gegen Ahlen gewann RWO klar mit 4:0

Mit Propheter gilt es für RWO sich nun auf das am Samstag (14 Uhr) anstehende Gastspiel gegen RW Ahlen vorzubereiten und den vierten Auswärtssieg in Folge zu holen. Ahlen, wo der ehemalige Kleeblatt-Trainer Andreas Zimmermann an der Seitenlinie steht, ist seit fünf Partien sieglos und unterlag zuletzt dem SV Lippstadt mit 0:2. Das Hinspiel im Stadion Niederrhein war übrigens eine klare Angelegenheit. Die Terranova-Elf gewann im vergangenen September mit 4:0 (1:0). Ein Dreierpack von Sven Kreyer und Anton Heinz machten den klaren Heimsieg perfekt.