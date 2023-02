RWO-Trainer Terranova: „Das darf keine Rolle spielen“

Neues aus der Regionalliga

Der SV Straelen steht vor einem längerfristigen Abschied aus der Fußball-Regionalliga. „Dass wir absteigen, ist zu 99 Prozent gesichert. Unter meinem Vorsitz gibt es die Regionalliga beim SV Straelen auch nicht mehr“, erläutert Hermann Tecklenburg, SVS-Vorsitzender und Mäzen gegenüber RevierSport. „Im Sommer war’s das. Wir machen es uns dann in der Oberliga Niederrhein als gut geführter Verein gemütlich.“

Alemannia Aachen nimmt in der kommenden Saison den Aufstieg in die 3. Liga ins Visier. „Es gilt, eine gute Saison zu Ende zu spielen und die entfachte Euphorie mit in die neue Spielzeit zu nehmen. Nächstes Jahr wollen wir richtig angreifen. Wir versuchen auch, den Etat zu erhöhen“, so Sportdirektor Sascha Eller, der allerdings noch viele Gespräche führen muss. 24 der 27 Spielerverträge bei der Alemannia laufen aus.