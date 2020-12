Diesen Sieg wollte Mike Terranova unbedingt: Mit einer Fünferkette und zwei Sechsern verteidigte Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen den 1:0-Vorsprung gegen die U23 vom Fortuna Düsseldorf erfolgreich. „Ich habe defensiv gewechselt, weil wir in letzter Zeit gegen Ende manchmal bestraft wurden.“ Im Gespräch mit der Sportredaktion gönnte er sich den (erfolgreichen) Blick zurück auf das Fortuna-Spiel, schaute aber auch schon auf die nächsten Aufgaben.

Düsseldorf warf, obwohl in der Schlussphase in Unterzahl, alles nach vorn. „Da darf man nichts riskieren, da muss man sehen, dass man hinten immer einen Mann mehr hat“, so Terranova. Den hatte RWO nach Gelb/Rot gegen Lex Lobinger ohnehin, doch der Trainer wollte mit den Einwechslungen von Leander Goralski und Kofi Twumasi hier wirklich auf Nummer sicher gehen: „Ich habe gesehen, dass beide Außen und Tugrul Erat völlig platt waren. Die konnten weder einen Mann anlaufen, noch einen Konter fahren.“ So entfiel die Verteidigung von vorn, deswegen richtete sich der Blick komplett auf Torabsicherung.

„Das hatten sich die Mannschaft nach dem Dreier verdient“

Zu der trug auch Tim Stappmann bei, der nicht nur wegen seines Tores in Lippstadt und konsequenter Abwehrarbeit derzeit den Vorzug vor Leander Goralski bekommt. Gegen Fortuna Köln wird Stappmann wieder an der Seite von Tanju Öztürk starten. Terranova: „Die beiden ergänzen sich gut. Stappi ist der Verteidiger für den Kampf und sichert ab. Özkara ist dann der Mann fürs Spielerische, der aufbaut.“

Nach eineinhalb Tagen Pause nahmen die Kleeblätter Dienstag wieder das Training auf. Sonntag morgen war noch Auslaufen angesetzt, dann gab Terranova seinen Mannen frei. „Das hatten sie sich nach dem Dreier verdient. Denn der war enorm wichtig.“ Wohl wahr, denn mit 19 Zählern entfernte sich RWO zum ersten Mal deutlich um sechs Punkte von den Abstiegsrängen, da die unteren Mannschaften allesamt Niederlagen kassierten.

Ballbesitz muss besser werden

Die Zeit bis zum Spiel am Freitagabend bei Fortuna Köln ist knapp bemessen, aber Terranova will sie intensiv nutzen: „Zunächst gibt’s die Spielanalyse, dann wird Ballbesitz geübt. Der muss bei uns besser werden. Mittwoch wird angezogen, wir trainieren Bälle in die Spitze. Ab Donnerstag geht es in die konkrete Vorbereitung auf Fortuna Köln.“

Mit dem einstigen Bundesligisten der 70er-Jahre sieht sich der Übungsleiter übrigens auf Augenhöhe, genau wie mit Preußen Münster und Borussia Mönchengladbach II : „Da entscheiden Tagesform, Glück oder Pech.“ Terranova weiter: „Nur Dortmund schwebt über allen. Die sind personell dermaßen stark besetzt, das wird schwer.“ Mit diesen vier Gegnern wird RWO bis zum 19. Dezember in Gladbach das Fußballjahr beenden. Das erste Ziel bis dorthin ist schon klar definiert: „Wir wollen so schnell wie möglich über 20 Punkte kommen, und damit werden wir Freitag schon anfangen.“

„Wir müssen viel mehr rotieren, die anderen machen das auch“

Mit den verletzten Jeffrey Obst , Dominik Reinert , Maik Odenthal und Bastian Müller werden ihm dort zumindest wichtige Spieler noch fehlen. Auch aus der Verletzungshäufigkeit im Team will er Konsequenzen ziehen. „Es geht nicht darum, dass immer die gleichen elf Mann beginnen. Das können wir uns nicht leisten, dann erhöht sich die Anfälligkeit. Wir müssen viel mehr rotieren, die anderen machen das auch.“ Außerdem nähme er so alle Spieler mit und füge sie ins Team ein. „Jeder wird gebraucht.“

So hat er schon Varianten etwa für das Spiel in Dortmund im Kopf, behält die aber noch für sich.

>>>> Info: Bei Fortuna Köln schon um 18 Uhr statt 19.30 Uhr

Das für Freitag, 4. Dezember, geplante Auswärtsspiel von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen bekommt eine neue Anstoßzeit . Statt um 19.30 Uhr wird nun schon um 18 Uhr im Kölner Südstadion (ohne Zuschauer) angepfiffen. Fortuna Köln ist zwar seit vier Spielen ungeschlagen. Der Rückstand auf Tabellenführer Rot-Weiss Essen beträgt allerdings schon elf Punkte.

Zuletzt musste sich das Team von Coach Alexander Ende gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach mit einem 0:0 zufrieden geben. „Diese hundertprozentigen Torchancen oder dieses Saubere im letzten Drittel haben uns gefehlt“, so das Spielfazit auf der Vereinshomepage.