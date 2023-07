RWO-Trainer Nowak: „Sollten das Spiel nicht zu hochhängen“

Oberhausen. Im Testspiel gegen Borussia Dortmund kassiert Rot-Weiß Oberhausen in der 90. Minute eine 2:3-Niederlage. So lautet das Fazit von Jörn Nowak.

Auf die – zugegeben – nicht ganz ernst gemeinte Frage, wie er denn die 2:3 (1:1)-Niederlage im Testspiel gegen den Vizemeister Borussia Dortmund erklären würde, meinte Jörn Nowak kurz und knapp: „Mit einem Lächeln.“ In der Tat durfte der Trainer von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen mit der Leistung seiner Mannschaften gegen den großen Favoriten, bei dem allerdings auch zahlreiche Stammkräfte nicht im Kader standen, sehr zufrieden sein, auch wenn den 37-Jährigen das Ergebnis auf der Anzeigentafel schon ein bisschen ärgerte.

„Klar, wenn du mit der letzten Aktion des Spiels verlierst, ärgerst du dich natürlich. So hat das Ergebnis nicht ganz zum Spiel gepasst“, bilanzierte der RWO-Trainer, für den aber unterm Strich die positiven Aspekte klar im Vordergrund standen. „Ich glaube wir haben mit dem Spiel genau das erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben Trainingsinhalte umgesetzt, Selbstvertrauen getankt, viele Torchancen herausgespielt und auch von hintenheraus Fußball gespielt. Das war ein sehr ordentlicher Auftritt.“

RWO-Trainer Nowak: „Das war ein Vorbereitungsspiel, David gegen Goliath“

Dabei konnte Nowak auch mit Blick auf den baldigen Saisonstart in der Regionalliga West am 29. Juli (14 Uhr) beim SC Wiedenbrück wichtige Erkenntnisse in Sachen Startelf sammeln. „Es ist ja nicht nur das Spiel gegen den BVB, sondern generell die Eindrücke der letzten Wochen, die da entscheidend sein werden. Man sieht das sich da was formiert, wobei wir aber auch in der Breite gut aufgestellt sind, was man bei den Wechseln gesehen hat“, so Nowak, der gleichzeitig aber auch etwas auf die Euphoriebremse drückt.

„Wir sollten das Spiel nicht zu hochhängen. Das war ein Vorbereitungsspiel, David gegen Goliath. Da ist es auch immer etwas leichter für den Außenseiter. Deshalb wäre es falsch, jetzt in Euphorie auszuarten. Aber wir haben auch gesehen, wenn wir die Dinge umsetzen, an denen wir gearbeitet haben, dass dann eine sehr stabile Mannschaft auf dem Feld steht.“

RWO: Jörn Nowak lobt den Einsatz der Kleeblatt-Mitarbeiter

Dass neben dem Fußball auch das Genießen gegen den Champions League-Teilnehmer im Vordergrund stand, hatte der RWO-Trainer bereits im Vorfeld der Partie deutlich gemacht. Und dafür hatten die insgesamt 8610 Zuschauern im Stadion Niederrhein gesorgt, was auch Nowak freute. „Man hat den ganzen Tag schon rund ums Stadion gemerkt, dass das heute ein außergewöhnliches Ereignis ist. Gerade unsere Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle hatten in den vergangenen Tagen Höchstleistungen zu vollbringen. Da kann man nur alle Hüte ziehen“, so der Ex-Profi. „Im Stadion war eine tolle Atmosphäre. Vor allem haben wir es tatsächlich geschafft mit unserem Spiel diesen Funken auf die Ränge überspringen zu lassen. Und das war genau das, was wir uns vorgenommen hatten.“

