RWO-Trainer Nowak sieht „verdienten Sieg“ in Düsseldorf

Düsseldorf. Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen schlägt die U23 von Fortuna Düsseldorf mit 2:0. So lautet das Fazit von RWO-Trainer Jörn Nowak.

„The Trend is your find” heißt es so schön. Mit dem 2:0 (2:0)-Erfolg bei der U23 von Fortuna Düsseldorf feierte Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen wettbewerbsübergreifend den fünften Sieg in Folge und baute sein Punktekonto damit auf nun 13 Zähler aus. Entsprechend zufrieden zeigte sich RWO-Trainer Jörn Nowak unmittelbar nach Abpfiff. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir unsere Serie ausbauen konnten. Unterm Strich gehen wir mit einem absolut verdienten Sieg vom Platz.“

In der Tat gelang den Kleeblättern im Paul-Janes-Stadion ein Start nach Maß, als Moritz Stoppelkamp nach einem verwandelten Foulelfmeter (12.) die Kleeblätter auf die Siegerstraße brachte. Nur wenige Minuten später legten die Rot-Weißen nach und erhöhten durch Kerem Yalcin, der damit seinen ersten Treffer in der Regionalliga erzielte, zum 2:0. „Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, waren griffig und haben Ballverluste provoziert. Wir waren sehr aktiv und konnten die Fehler der Düsseldorfer im Spielaufbau bestrafen“, analysiert Nowak. „Das zweite Tor war natürlich ein überragender Spielzug von uns, den wir so annähernd auch trainiert haben. Kerem hat sich dabei belohnt, der schon in den letzten Spielen Top-Leistungen gezeigt hat.“

Fortuna-Trainer: „Das ist teilweise der jugendlichen Naivität geschuldet“

Die Fortuna-Reserve kam erst ab der 30. Minute so langsam ins Spiel und hatte unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff durch Maxim Schröder die große Möglichkeit zum Anschluss. Doch RWO-Keeper Robin Benz bewahrte seine Mannschaft vor dem Gegentreffer. „Wenn da das 1:2 fällt, dann gehen wir sicherlich noch mal anders in die zweite Hälfte“, meinte Düsseldorfs Trainer Nicolas Michaty, der vor allem mit der Leistung seines Teams in der Anfangsphase haderte. „Der Sieg für RWO ist absolut verdient. Beim Doppelschlag haben wir uns wieder einmal zu sorglos verhalten. Anstatt den Ball mal einfach auf die Tribüne zu jagen, wollen wir den Ball im Strafraum noch mal annehmen. Das ist teilweise der jugendlichen Naivität geschuldet.“

Nowak dagegen sah nach dem 2:0 für seine Mannschaft ein „deutlich aufreibenderes Spiel, als ich mir das gewünscht hätte. Ab der 30. Minute hatten wir nicht mehr so die Spielkontrolle wie ich mir das vorgestellt hätte.“ Und dennoch hätte RWO in Halbzeit zwei mehrfach das Spiel frühzeitig entscheiden können, wie etwa durch den eingewechselten Denis Donkor und kurz vor Schluss erneut durch Yalcin. „Möglichkeiten waren da das Ergebnis höher zu gestalten. Trotzdem bin ich froh, dass wir hinten wieder zu null gespielt und den nächsten Sieg geholt haben.“

Schlussendlich blieb der Dreier für die Kleeblätter aber ungefährdet, der zumindest bis Samstag die Tabellenführung einbringt. Weiter geht es für RWO am 16. September (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Fortuna Köln.

