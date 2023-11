RWO-Trainer Nowak: „Haben sicherlich noch Luft nach oben“

Oberhausen RWO-Trainer Jörn Nowak spricht über den 4:1-Heimsieg gegen Paderborn, die Hinrunde und die anstehenden Aufgaben bis zur Winterpause.

Zum Abschluss der Hinrunde feierte Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen einen 4:1 (3:0)-Heimerfolg über die Zweitvertretung des SC Paderborn. Besonders in Halbzeit eins zeigten die Kleeblätter eine überzeugende Leistung und durften nach zuvor fünf Heimspielen ohne Dreier endlich mal wieder im Stadion Niederrhein gemeinsam mit ihren Anhängern nach Abpfiff über drei Punkte jubeln. Nach Spielende sprach RWO-Trainer Jörn Nowak über den Heimerfolg, sein Hinrunden-Fazit und die anstehenden Aufgaben bis zur Winterpause.

RWO-Trainer Jörn Nowak über …

… den Heimsieg gegen den SC Paderborn II: Wir haben in der ersten Halbzeit viel Energie auf den Platz gebracht. Nach dem wir die ersten vier, fünf Minuten nicht so im Spiel waren, wie ich mir das vorstelle, haben wir danach mehr Spielkontrolle bekommen und haben aus den Dingen, die wir die Hinrunde schon öfter thematisiert haben, auch die Tore gemacht. Besonders freue mich über das Tor von Glody Ngyombo. Wir haben uns unter Woche noch darüber unterhalten, dass ich mir mehr Torgefahr von ihm wünsche und das auch erwarte. Cottrell Ezekwem hat mit seinem Tor sich und die gesamte Mannschaft für ein beherztes und engagiertes Angriffspressing in Durchgang eins belohnt. Mit der zweiten Halbzeit bin ich nicht mehr so zufrieden. Ich würde mir bei einer 3:0-Pausenführung ein souveränes Auftreten von meiner Mannschaft wünschen. Das wir eben nicht nochmal in Probleme geraten. Wenn das 2:3 fällt, dann wird es unnötig wieder spannend. Wir haben so viele erfahrene Spieler auf dem Platz, da wünsche ich mir einfach mehr Spielkontrolle und mentale Stabilität. Das ist ein Thema, an dem müssen und werden wir arbeiten.

RWO-Trainer Jörn Nowak: „Und das ist auch der Schlüssel, um mehr Tore zu erzielen“

… sein Fazit nach dem Hinrunden-Abschluss: Unterm Strich haben wir für die Leistung, die wir gebracht haben, zu wenig Punkte geholt. Wir haben sicherlich noch Luft nach oben, gerade auch ergebnistechnisch. Aber gerade in den letzten Spielen haben wir 13 Tore gemacht, was zeigt, dass wir uns eine höhere Effizienz erarbeitet haben. Das ist sicherlich eine positive Entwicklung. Aber ich denke, nach 16 Spielen (die Partie gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach muss noch nachgeholt werden) ist es noch zu früh, ein Fazit zu ziehen. Wir haben dieses Jahr noch drei Liga-Spiele bis zur Winterpause. Danach können wir uns nochmal über ein Fazit unterhalten.

… die wiederentdeckte Torgefahr in den vergangenen Partien: Wir haben eine Phase in der Hinrunde gehabt, da waren wir sehr von den Scorerpunkten von Moritz Stoppelkamp abhängig. Unser eigentliches Bestreben war es aber, uns davon freizumachen. Michel Niemeyer hat heute zum zweiten Mal in Folge getroffen und stand lange Zeit in der Hinrunde nicht zur Verfügung. Tobias Boche hat ein ähnliches Profil, der ja auch heute getroffen hat. Er ist spät während der Saison eingestiegen, zwischendurch nochmal rausgewesen. Cottrell Ezekwem hat heute auch wieder getroffen. Nur so geht es, dass sich das Toreschießen auf mehrere Schultern verteilt. Wir können nicht von einem oder zwei Spielern abhängig sein. Insgesamt glaube ich aber, dass wir es aktuell mit einfacheren Mitteln schaffen, noch mehr Torchancen zu erarbeiten und teilweise zu erspielen. Und das ist auch der Schlüssel, um mehr Tore zu erzielen.

… zum Restprogramm bis zur Winterpause: Es ist unser Ziel, bis Weihnachten da oben bei der Musik mit dabei zu sein. Das haben wir immer gesagt. Wenn es irgendwo Richtung Zwei-Punkte-Schnitt geht, dann ist es unser Bestreben, da oben dabei zu sein. Da sind wir ein stückweit hinten dran, haben aber bis Weihnachten die Chance das noch glatt zu ziehen. Und dann werden wir sehen, wie sich alles gestaltet. Letztlich muss man aber den Hut vor Bocholt ziehen, die marschieren und ihre Spiele gewinnen, gerade auch zu Hause. Wenn eine Mannschaft so marschiert, ist es einfach auch schwer da Schritt zu halten. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf Wiedenbrück. Da haben wir noch was gut zu machen, weil das im Hinspiel sicherlich drei Punkte gewesen wären, die wir in der Endabrechnung gerne gehabt hätten. Dementsprechend wollen wir nächste Woche da anknüpfen, wo wir heute aufgehört haben.

SCP-Trainer Dennis Schmitt: Glückwunsch an RWO zu einem völlig verdienten Sieg. Unsere erste Halbzeit war heute indiskutabel. Deshalb war es uns wichtig, dass wir im zweiten Durchgang ein anderes Gesicht zeigen. Das haben die Jungs auch ordentlich gemacht und sind relativ früh mit dem Anschlusstreffer zurück ins Spiel gekommen. Dann haben wir die große Chance auf das 2:3, die wir nicht nutzen, was auch der Knackpunkt im Spiel war. Mit dem 2:3 wäre es nochmal eine heiße Kiste geworden. So war das Thema mit dem 4:1 natürlich durch.

