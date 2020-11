RWO-Trainer Mike Terranova: „Seit fünf Spielen ungeschlagen“

Trainer Mike Terranova: Ich bin sehr, sehr froh über diesen Sieg. Ich habe versucht, die Störfeuer fern zu halten und dafür hat sich die Mannschaft belohnt. Wir haben vorher viel einstecken müssen. Aber was viele nicht sehen: Wir sind seit fünf Spielen ungeschlagen und hätten in zwei Spielen noch mal je zwei Punkte mehr holen können. Die Leistung hat gestimmt. Das war ein sehr ordentliches Spiel und deswegen gebe ich den Jungs jetzt auch zwei Tage frei.



Innenverteidiger Tim Stappmann: Die gesamte Mannschaft hat hart gearbeitet und gezeigt, was ihr dann möglich ist. Der Sieg war uns sehr, sehr wichtig. Die Situation der letzten Wochen und der Trainer haben uns als Team zusammengeschweißt.

Mittelfeldspieler Tugrul Erat: Ab Mitte der zweiten Halbzeit standen wir zu tief, das darf uns eigentlich nicht passieren. Das Spiel hätte schon früher entschieden sein müssen. Ich hatte ja auch zwei gute Möglichkeiten, aber da war ich schon zu kaputt. Am Ende hatte ich keine Kraft mehr, es war das erste komplette Spiel für mich seit Rödinghausen Froh bin ich, dass wir heute offenbar ohne Verletzungen vom Platz gekommen sind.



Kapitän Jerome Propheter: Wir haben in den letzten Wochen ganz schön geblutet, insofern war dieser Sieg für uns alle sehr wichtig. Allmählich bekommen wir den Anschluss an die Plätze, die wir wollten. Nicht mehr lange, dann haben wir den einstelligen Tabellenplatz, vielleicht schon am nächsten Freitag in Köln. Bei meinem Tor sah der Torwart schlecht aus? Vielleicht, aber er konnte nichts dran machen. Das war ein Tigerschuss, ich habe den Ball voll getroffen, und die neuen Bälle fangen dann im Flug an zu flattern. Konnte der Keeper nichts dran machen. Abgefälscht war er übrigens nicht.





Angreifer Shaibou Oubeyapwa: Wir haben den Schwung aus den letzten Spielen mitgenommen, das war eines unserer besten Spiele. Bei meiner Torchance ist der Ball vorher kurz aufgesprungen, daher ist er zu hoch geraten. Außerdem hatte der Torwart die Ecke gut zugestellt.





Innenverteidiger Tanju Öztürk: Das war ein heiß umkämpftes Spiel. Die erste Halbzeit von uns war sehr gut. Danach haben wir ein paar Bälle zu schnell verloren, die zweite Halbzeit war nicht so gut. Aber wir hätten zwei, drei Tore mehr machen können, dann wäre es nicht mehr hektisch geworden. P.V./-ntz