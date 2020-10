Oberhausen. Nach vier Auswärtspartien in Folge steht für RWO am Mittwoch das Heimspiel gegen die SF Lotte an. Trainer Mike Terranova bleibt zuversichtlich.

Nach vier Auswärtspartien in Folge steht für Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen wieder mal ein Heimspiel auf der Agenda. Am Mittwoch um 19.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Mike Terranova im Stadion Niederrhein die Sportfreunde Lotte. Mit Blick auf die reinen Fakten bedeutet dies, der Tabellen-17. hat den Tabellen-16. zu Gast. „Wir wissen, wie prekär unsere Situation ist. Aber spätestens mit Anpfiff darf das keine Rolle mehr spielen. Denn nichts anderes als der Dreier muss unser Ziel sein“, so die Ansage des RWO-Trainers.

Für Terranova ist es nach der Freistellung von Dimitrios Pappas sein drittes Spiel zurück an der Seitenlinie. Währen der Auftakt mit dem 3:2 gegen den FC Wegberg-Beeck etwas glücklich, aber letztlich erfolgreich verlief, gab es am vergangenen Sonntag gegen die U21 des 1. FC Köln eine herbe 0:4-Schlappe. „Ich wusste, was mich erwartet, als ich das Amt übernommen habe. Auch dass ich nicht mit dem Zauberstab schwingen kann und plötzlich alles wie von selbst läuft. So funktioniert Fußball leider nicht“, merkt Terranova an.

Terranova weiß: Fußball ist auch Kopfsache

Am vergangenen Sonntag in Köln mussten die RWO-Spieler (hier: Leander Goralski, links, und Tanju Öztürk) die vierte Saisonniederlage hinnehmen. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Hinzu kommt, dass zwischen den Partien der englischen Woche nicht viel Zeit für taktische Schulungen vorhanden ist. „Klar wäre eine volle Trainingswoche besser für uns. Aber es ist, wie es ist und ich bleibe auch sehr zuversichtlich.“ Denn auch gegen die „brutal effektive“ Kölner Reserve sei nicht alles schlecht gewesen, so Terranova, auch wenn der 43-Jährige deutlich macht: „Sicherlich kann man sagen, wir hätten dreckiger in den Zweikämpfen sein müssen. So ein Typ war ich früher ja auch. Aber im Endeffekt waren wir in diesen Situationen einfach in Sachen Spielverständnis zu langsam, als das wir noch hätten foulen können.“

Dies alles, so weiß auch „Hobby-Psychologe“ Terranova, ist in der aktuellen Lage auch eine reine Kopfsache. „Natürlich muss man sich als Trainer die Frage stellen, wer ist mental darauf eingestellt und wer ist überfordert. Dementsprechend werde ich aufstellen.“ Dies bedeutet, dass Bastian Müller, der gegen Köln bereits nach 25 Minuten für den jungen Adam Lenges eingewechselt wurde, gegen Lotte von Beginn an aufläuft. „Unter anderen Umständen würde ich ihn sicherlich nicht von Anfang an bringen, aber mit seiner Passgenauigkeit und Persönlichkeit brauchen wir ihn einfach.“

Kapitän Jerome Propheter fällt weiter aus

Überhaupt wird der RWO-Coach einige taktische Änderungen vornehmen, die er aber erstmal noch für sich behält. Durchaus wahrscheinlich ist, dass Maik Odenthal seine ungewohnte Rolle in der Innenverteidigung aufgibt und wieder deutlich weiter nach vorne beordert wird – so, wie es eigentlich schon für Wegberg-Beeck angekündigt worden war.

Dass dafür der etatmäßige Kapitän Jerome Propheter zurück in die Startelf stößt, ist ausgeschlossen. „Er hat weiter mit Adduktorenproblemen zu kämpfen. Gerade, weil er dort ja auch schon operiert wurde, wird er weiterhin die Zeit bekommen, um wieder voll fit zu sein“, sagt Terranova.

Gegner Lotte hatte zuletzt seine Ligatauglichkeit beeindruckend unter Beweis gestellt. Nach dem 1:0-Erfolg vor knapp zwei Wochen gegen die ambitionierte Fortuna aus Köln folgte am vergangenen Spieltag ein 3:2 gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach. „Das war schon ein Ausrufezeichen“, hat Terranova gewaltigen Respekt vor der Mannschaft von Trainerin Imke Wübbenhorst. „Es wird zwar ein komplett anderes Spiel als gegen Köln. Dies bedeutet aber nicht, dass es leichter wird. Laufkundschaft gibt es in dieser Liga nicht.“

Zwei Regionalliga-Partien wegen Corona-Erkrankung abgesagt

Doch allein mit Blick auf das bereits am Samstag anstehende Derby bei RWE wären drei Punkte gegen Lotte elementar wichtig. Die Essener haben derweil unfreiwillig spielfrei, da das Auswärtsspiel bei Gladbach II wegen eines Coronafalls bei der Borussia abgesagt wurde. Auch im Kader des Wuppertaler SV hat sich ein Spieler mit Covid-19 infiziert, weshalb der WSV am Mittwochabend nicht bei Bergisch Gladbach 09 antreten wird.

„Die Gesundheit steht über allem, aber in Sachen Spielplan wird das natürlich auch immer schwieriger durchzubringen“, erklärt Terranova, der sich aber trotzdem ganz allein auf die Partie gegen Lotte konzentriert: „Ich war noch nie jemand, der sich versteckt hat. Ja, die Situation ist nicht leicht, aber ich sehe einfach das Potenzial in der Truppe, dass wir wieder in die Spur finden. Rumheulen bringt da nichts, sondern nur anpacken.“

Derweil hat der Westdeutsche Fußballverband die Regionalliga-Spieltage 18 bis 20 terminiert. Die RWO-Spiele lauten: 18. Spieltag, 28. November (14 Uhr): Fortuna Düsseldorf U23 (H); 19. Spieltag, 4. Dezember (19.30 Uhr): Fortuna Köln (A); 20. Spieltag, 3. Dezember (14 Uhr): Preußen Münster (H).