RWO-Trainer Mike Terranova: „Haben Mentalität und Charakter“

Mit dem 3:1 (1:0) gegen die Sportfreunde Lotte gelang Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen der erste Heimsieg der Saison. Entsprechend zufrieden zeigten sich die Kleeblätter nach dem Abpfiff. Hier eine Auswahl an Reaktionen.

RWO-Trainer Mike Terranova: Natürlich sind wir sehr froh, den ersten Heimsieg eingefahren zu haben, Die Umstellung auf 3-5-2 mit flexibler Abwehr und torgefährlich besetztem Mittelfeld hat sich als richtig erwiesen. Meine Mannschaft verfügt über Mentalität und Charakter, wie auch das Verhalten nach dem Anschlusstreffer gezeigt hat. Ärgerlich ist aus meiner Sicht, dass wir nicht mehr Tore geschossen haben. Statt den Außenrist zu nehmen, darf man auch mal voll aufs Tor knallen. Jetzt freuen wir uns auf das Spitzenspiel in Essen.

SFL-Trainerin Imke Wübbenhorst: Glückwunsch an den sympathischen Verein und seinen Trainer! Es war ein verdienter Sieg, denn wir waren die schwächere Mannschaft und haben zu viele individuelle Fehler gemacht, durch die wir ausgerechnet in den gefährlichen Räumen viele Bälle verloren haben. Meine Jungs müssen noch viel lernen.

RWO-Antreiber Dominik Reinert: Das Spiel hat gezeigt, dass wir als Mannschaft sehr gut funktionieren, wenn jeder gut spielt, wenn alle sich zusammenreißen. Enorm geholfen hat auch die Unterstützung der Fans, die wir in dieser Form ja zum ersten Mal in dieser Saison hatten. Jetzt fahren wir selbstbewusst nach Essen.

RWO-Torschütze Maik Odenthal: Der Ball kam perfekt auf mich zu, und ich habe ihn voll getroffen. Vielleicht ist er noch etwas abgefälscht worden, aber der wäre auch so reingegangen. Lotte hat keine schlechte Mannschaft. Uns kam entgegen, dass sie mitgespielt hat. Von uns war das die richtige Antwort auf das Spiel in Köln. Wir sind dabei, an Form und Klasse der letzten Saison anzuknüpfen. In Essen gehen wir mit genug Selbstbewusstsein ins Match.