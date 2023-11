RWO-Trainer Jörn Nowak: „Wir haben zu viele Fehler gemacht“

Oberhausen. RWO-Trainer Jörn Nowak spricht über die 0:2-Heimniederlage gegen die U21 des 1. FC Köln und den anwachsenden Rückstand auf die Spitzengruppe.

Das 0:2 (0:2) gegen die U21 des 1. FC Köln war für Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen die zweite Heimniederlage in Folge. Seit nunmehr fünf Partien warten die Kleeblätter im Stadion Niederrhein auf einen Sieg und haben den Kontakt zur Tabellenspitze mit nun bereits zehn Punkten Rückstand auf Ligaprimus 1. FC Bocholt verloren. Nach der Partie gegen die Geißböcke sprach der RWO-Trainer Jörn Nowak über die Gründe für die dritte Saisonniederlage, die Heimmisere und die aktuellen Ambitionen.

Jörn Nowak über…

… die 0:2-Niederlage gegen die Zweitmannschaft des 1. FC Köln: Das war von der ersten bis zur letzten Minute ein verdienter Kölner Sieg, weil uns der Gegner in den Punkten Handlungsschnelligkeit, Intensität und Geschwindigkeit überlegen war. Das muss man so deutlich sagen. Sicherlich haben wir in den entscheidenden Momenten auch selbst dazu beigetragen, dass das Spiel in die Kölner Richtung verläuft. Das erste Gegentor fällt nach einem eigenen Einwurf, wo wir den Ball nicht mehr mit der notwendigen Spannung vernünftig festmachen und in den Konter laufen. Danach haben wir dann die Riesenchance durch Sven Kreyer zum Ausgleich. Den machen wir nicht, wie so oft in den letzten Wochen. Wir haben dann einen richtig guten Spielzug, wo wir unsere Überzahl im Zentrum mal ausspielen, dann aber eine ganz schlechte Restverteidigung haben. Wir wussten, dass wir in der letzten Linie nicht unbedingt Tempovorteile haben. Entsprechend wichtig war es, auf die Restverteidigung zu bauen. Das ist uns dann nicht geglückt und verteidigen es dann auch noch schlecht, nehmen den tiefen Laufweg nicht auf und schließen das Zentrum nicht. So liegst du dann 0:2 hinten. Darauf folgt dann eine richtig dumme Aktion, die zur Roten Karte für Kreyer führt.

„Das ist uns heute nicht gelungen, weil viele Spieler nicht annähernd Normalform gezeigt haben“

Dann wird es natürlich extrem schwer, wobei wir es bereits bis zur Pause richtig gut gespielt haben. Wir haben auch in Unterzahl Ballbesitzphasen gehabt und uns eine richtig gute Chance durch Glody Ngyombo erspielt. Da musst du schon den Anschluss machen, spätestens aber nach der Pause beim Elfmeter durch Moritz Stoppelkamp. Ich bin mir sicher, wenn wir den Anschluss machen, dann wäre die junge Kölner Mannschaft sicherlich noch mal ins Wanken gekommen. Klar ist aber auch, dass wir Glück haben und Köln hintenheraus nicht noch das dritte Tor macht. Alles im allen war das einfach zu wenig. Wir haben zu viele Fehler in den entscheidenden Momenten gemacht. Entsprechend schnell müssen wir das aus den Klamotten schütteln und am Dienstag in Gladbach ein anderes Gesicht zeigen.

… zu den Parallelen zur 1:3-Heimpleite gegen Schalkes U23: Die Spiele sind nicht unbedingt miteinander vergleichbar. Ich glaube schon, dass wir gegen Schalke besser im Spiel waren. Aber Fakt ist nun einmal, dass wir zu viele Ballverluste haben und zu viele Fehler anbieten. Gerade die U23-Mannschaften mit ihren Qualitäten in Sachen Geschwindigkeit und Offensivbereich wirst du dann gnadenlos bestraft. Fakt ist, wir können unseren Ansprüchen nur gerecht werden, wenn wir nahezu 100 Prozent auf den Platz bringen. Und das ist uns heute nicht gelungen, weil viele Spieler nicht annähernd Normalform gezeigt haben.

… zur Startelf und zum Doppelwechsel nach 28 Minuten (Dominik Burgard und Fabian Holthaus raus, Tim Stappmann und Pierre Fassnacht rein): Ich sehe es nicht als Fehler, mit der gleichen Startelf wie in Rödinghausen begonnen zu haben. Fassnacht hat in den letzten 14 Tagen einen Tag trainiert. Das war am Freitag. Dominik Burghard hatte das in Rödinghausen richtig gut gemacht und eine gute Trainingswoche angeboten. Was soll ich den Jungs erzählen, wenn ich immer wieder sage, ihr müsst auf eure Chance warten und über Trainingsleistung anbieten. Das hat Dominik getan, weshalb er erneut in der Anfangself stand. Ich finde auch, dass er in den ersten 30 Minuten durchaus eine ansprechende Leistung gezeigt hat. Wir haben ihn lediglich ausgewechselt, weil er Gelb vorbelastet war und ich eben nicht in Unterzahl spielen wollte. Dann machen wir den Wechsel und was passiert? Kreyer sieht die Rote Karte.

„Mit dieser „Heimstärke“ brauchen wir überhaupt keine Ansprüche zustellen“

… über den anwachsenden Rückstand zur Tabellenspitze: Genauso wie es mir nach unserem guten Lauf zu früh war, aufs Tabellenbild zu gucken, ist es mir jetzt auch. Es gilt für uns von Spiel zu Spiel zu gucken und Punkte zu holen. Fakt ist aber auch: Wir haben jetzt fünf Heimspiele in Folge nicht gewonnen, davon die letzten beiden verloren. Mit dieser „Heimstärke“ brauchen wir überhaupt keine Ansprüche zustellen. Dementsprechend gilt es sich zu sammeln und durch die Englische Woche zu kommen. Und dann werden wir mal sehen, wie Weihnachten das Tabellenbild aussieht und welche Ziele wir für die Rückrunde haben.

Kölns Trainer Evangelos Sbonias: Wir kommen sehr stark in die Partie rein, sind sehr dominant, mit und gegen den Ball. Viele Dinge sind aufgegangen, die wir uns vorgenommen haben. Folgerichtig sind wir auch in Führung gegangen, ohne zu vergessen, dass uns unser Torwart Jonas Nickisch in ein, zwei Situation auch retten musste. In der zweiten Halbzeit war es dann viel zu wild. Wir hatten etliche Kontersituationen in Überzahl, wo wir es nicht sauber ausspielen. Ansonsten hätten wir das Spiel viel früher entscheiden können. Das haben wir verpasst, weshalb es weiterhin offenblieb. Aber wenn man die gesamten 90 Minuten sieht, dann war es schon ein verdienter Sieg für uns.

