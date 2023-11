RWO-Trainer Jörn Nowak: Wir haben vier Ausfälle aufgefangen

Der eine freute sich sehr, der andere war enttäuscht. Einige Stimmen nach dem 4;0 von RWO in Rödinghausen.

RWO-Trainer Jörn Nowak: Wir hatten uns vorgenommen, viel Ballbesitz zu haben und mutig von hinten raus zu kombinieren. Gerade weil wir mit Dominik Burghard, Michel Niemeyer und Fabian Holthaus spielstarke Spieler in der Anfangsformation hatten. Das ist uns im ersten Durchgang nicht so gut gelungen.

Wir hatten schon in der ersten Halbzeit Balleroberungen, es freut mich, dass es dann zweimal geklappt hat. Für uns war es eine überragende Teamleistung. Wir hatten keine leichte Woche hinter uns, wir hatten in kürzester Zeit vier Ausfälle aus der Startaufstellung der Vorwoche. Wie die Jungs das gemacht haben, war klasse. Es ging alles auf, was wir uns vorgenommen hatten. Wir fahren mit viel Selbstbewusstsein zurück.





SVR-Trainer Farat Toku: Nach den ersten fünf Minuten sind wir gut ins Spiel gekommen und hatten gute Abschlüsse. Mit Glück schießen wir das erste Tor. Bei so einem großen Zielspieler wie Cottrell Ezekwem muss man immer aufpassen. Der Zeitpunkt zum 0:1 war sehr unglücklich, mit dem 0:2 und dem Sonntagsschuss zum 0:3 lief für Oberhausen vieles richtig. Das große Manko war, das Oberhausen uns aufzeigte, was Effektivität ausmacht – die hatten wir nicht.



RWO-Allrounder Fabian Holthaus: „Wir hatten einen klaren Plan. Wir hatten einen starken Rückhalt mit Robin im Tor. Das war am Anfang sehr wichtig. Wir haben das dann gut umgesetzt und zum richtigen Zeitpunkt das Tor gemacht. Wir haben Chancen erspielt und kreiert, wir wollten Fußball spielen und das ist uns gelungen. Dominik Burghard und Michel Niemeyer haben ein richtige starkes Spiel gemacht. Hier sieht man, dass sich einer auf den anderen verlassen kann. Unsere Offensive hat perfekt umgesetzt, woran wir gearbeitet und geglaubt haben.





RWO-Torschütze Michel Niemeyer: Ja, ich glaube, man hat an meinem Torjubel gesehen, dass das keine Absicht war. Super gelaufen, aber ich wollte den Ball natürlich vorne rumspielen. Ich treffe den Ball nicht optimal, aber letztlich war es doch optimal. Wichtig war, dass wir direkt nach der Pause das 2:0 gemacht haben. Wir waren unfassbar effektiv. Wir haben die Verletzungen aufgefangen, man hat gesehen: Jeder kann sich auf den anderen verlassen.

| Nachdenklich: Rödinghausens neuer Trainer Farat Toku. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

