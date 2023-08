RWO-Trainer Jörn Nowak: „Es war ein erkämpfter Sieg“

Oberhausen. Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen schlägt den Aufsteiger FC Gütersloh mit 2:0. So lautet das Fazit von RWO-Trainer Jörn Nowak.

Es war die Kategorie „Arbeitssieg“, der den 2:0 (1:0)-Heimerfolg von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen gegen den FC Gütersloh wohl am treffendsten zusammenfasste. Keine Gala, wie noch vor einer Woche beim 4:1-Erfolg über Alemannia Aachen. Doch bekanntlich ist Fußball in erster Linie ein Ergebnissport, wie auch RWO-Trainer Jörn Nowak nach Abpfiff bilanzierte. „Unterm Strich stehen drei Punkte, die mit Blick auf die 90 Minuten durchaus verdient sind. Nichtsdestotrotz hätte ich mir einen souveränen Aufritt meiner Mannschaft gewünscht.“

Die Kleeblätter taten sich gegen den mutigen Aufsteiger von Beginn an schwer ins Spiel zu finden. Quasi mit der ersten echten Tormöglichkeit in Halbzeit eins gingen die Kleeblätter durch Kapitän Sven Kreyer in Front (29.). „Das war ein guter Laufweg von Sven auf den ersten Pfosten und dann hat er sich für eine richtig gute Boxbesetzung mit seinem Treffer belohnt“, so Nowak, dessen Team ansonsten in den ersten 45 Minuten offensiv aber größtenteils ideenlos blieb.

RWO: Umstellung zur Pause bringt nicht den erhofften Effekt

„Wir haben zu oft in Räume reingespielt, die noch gar nicht da waren. Wir hatten nicht das Passqualität und das Passtempo, was wir uns vorgenommen haben. Insgesamt fand ich uns in Halbzeit eins sehr träge“, analysiert Nowak, der aber auch gleichzeitig einräumt: „Wir hatten unter der Woche auch ein bisschen mit Erkältungen zu kämpfen wie bei Moritz Montag und Tim Stappmann. Nico Klaß war nach seiner Erkältung noch nicht bei 100 Prozent. Das hat man dann schon gemerkt.“

Zur Pause nahm der Kleeblatt-Übungsleiter dann Rechtsverteidiger Montag runter und stellte bei Ballbesitz auf eine Dreierkette mit Stappmann, Tanju Öztürk und Pierre Fassnacht um. „Wir wollten noch mehr Spielkontrolle haben und die Tiefe besser abzusetzen“, so Nowak. „Das hat allerdings überhaupt nicht funktioniert, weil wir überhaupt keinen Ballbesitz mehr hatten und nur noch hinterhergelaufen sind. Entsprechend haben wir das wieder korrigiert.“

Zwar fand RWO nach einem Abseitstor von Kreyer wieder besser ins Spiel. „Doch wir hätten die Konter besser ausspielen müssen. Wir waren nicht ruhig und mutig am Ball, wie ich mir das gewünscht hätte. Das zieht sich jetzt schon durch die bisherigen Spiele.“ Erst in der Nachspielzeit beruhigte Moritz Stoppelkamp die Nerven seines Trainers und sorgte mit einem verwandelten Foulelfmeter für den 2:0-Endstand.

RWO am Dienstag im Niederrheinpokal gegen Arminia Klosterhardt im Einsatz

„Wir sind in einer Phase, wo wir kämpfen müssen, damit die Erfolgsserie am Leben bleibt. Das ist uns gelungen. Es war ein erkämpfter Sieg, den wir gerne mitnehmen“, sagt Nowak, auf dessen Team nun mit den Duellen im Pokal gegen Arminia Klosterhardt und in der Liga gegen Fortuna Düsseldorf II eine „schwierige Englische Woche“ wartet, „wo wir an die vergangenen Ergebnisse anknüpfen wollen.“

Für den FC Gütersloh war es derweil im vierten Saisonspiel die zweite Niederlage. Trainer Julian Hasse beglückwünschte RWO zwar zum Sieg, betonte aber auch: „Ich glaube heute war mehr für uns drin. In Halbzeit eins haben wir bis auf das Gegentor eigentlich nichts zugelassen und hatten selbst durch Nico Buckmaier die große Chance in Führung zu gehen“, so Hesse. „Im letzten Drittel haben wir es über die Außenbahnen zu selten im Eins-gegen-Eins durchgesetzt. Ansonsten kann ich meiner Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Wir haben im Aufbau immer wieder gute Lösungen gefunden, es aber nicht konsequent ausgespielt. Ich hoffe, dass wir schnellmöglich daraus lernen.“

