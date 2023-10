Traditionsturniere wieder da RWO-Tradition doppelt in Mülheim und Castrop-Rauxel am Ball

Oberhausen. Die RWO-Traditionself wird richtig gefordert. Zwei Turniere rund um den Jahreswechsel stehen an.

Carsten Kemnitz ist begeistert, aber jetzt auch schon im Stress. Denn der Teamchef der RWO-Traditionsmannschaft freut such sehr, dass das NRW-Traditionsmasters wieder durchstartet. Das Turnier für alle Fußballliebhaber findet nach einem Jahr Pause am Sonntag, 7. Januar 2024 in der Westenergie-Halle Mülheim wieder statt.

Am Start sind die Traditionsteams von Titelverteidiger FC Schalke 04, VfL Bochum, Rot-Weiss Essen, MSV Duisburg, Rot-Weiß Oberhausen, SG Wattenscheid 09, die Mülheim Allstars und zum ersten Mal auch der Wuppertaler SV.

Kemnitz für RWO: Prima, es ist wieder soweit.“ Was ihm und seinen Akteuren aber Stress verursachen könnte: „Ich habe für den 30. Dezember auch ein Turnier angenommen.“ Über Belastungssteuerung dürfte sich Kemnitz mit seinem Traditionsteam sicher noch nie Gedanken gemacht haben, jetzt schon.

Belastungssteuerung wird wirklich ein Thema

Im alten Jahr noch wird die Traditionself von RWO in Castrop-Rauxel beim Merkur-Hallenmasters von Ausrichter Eintracht Ickern antreten. Dies in einer Gruppe mit der Stadtauswahl Castrop-Rauxel, Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld. In der anderen Gruppe stehen sich an diesem Tag vor Silvester der VfL Bochum, Eintracht Ickern, Schalke 04 und Rot-Weiss Essen gegenüber. Das Turnier beginnt um 14 Uhr und soll gegen 20 Uhr mit dem Finale beendet sein.

Olaf Dreßel, Organisator des Traditionsmasters in Mülheim: „In diesem Turnier steckt so viel Liebe und Begeisterung drin, dass alle Fußball-Romantiker auf ihre Kosten kommen werden.“,Der frühere Bundesligaspieler des VfL Bochum hat erneut ein illustres Teilnehmerfeld aus 60 Jahren NRW-Fußball auf die Beine gestellt.

Julian Lüttmann war 2019 beim Masters dabei. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

„Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, ist bei den Traditionsmannschaften der sportliche Ehrgeiz, wer der Bessere ist, immer noch vorhanden. „Fußball ist in unserer Region Kulturgut. Und nirgendwo spürt man die Hingabe zum Fußball besser als beim NRW-Traditionsmasters“, freut sich die Unternehmenssprecherin und Abteilungsleiterin Kommunikation Christina Heine vom Hauptsponsor SWB-Service-Wohnungsvermietungs- und -baugesellschaft mbH auf das Turnier.

Tickets für das NRW-Traditionsmasters gibt es ab dem 18. Oktober 2023 im Vorverkauf. Erhältlich sind die Karten unter www.wir-lieben-tickets.de.

