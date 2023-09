RWO: Torwart Kevin Kratzsch erleidet einen Mittelhandbruch

Oberhausen. Im Abschlusstraining vor dem Gastspiel bei der U23 von Fortuna Düsseldorf zog sich RWO-Torwart Kevin Kratzsch einen Mittelhandbruch zu.

Beim 2:0-Erfolg gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf hatte Trainer Jörn Nowak im dritten Liga-Spiel in Folge auf die gleiche Anfangsformation gesetzt. Eine Überraschung gab es derweil beim Blick auf die Ersatzbank, wo Torwart-Trainer Daniel Davari für Ersatzmann Kevin Kratzsch Platz nahm. Der 20-Jährige, der im Sommer vom SV Straelen an die Lindnerstraße gewechselt war, hatte sich im Abschlusstraining am Freitag eine Verletzung an der Hand zugezogen.

Nach einer ersten Untersuchung wurde dabei ein Mittelhandbruch diagnostiziert, weitere Untersuchungen sollen nun zeigen, ob eine Operation notwendig wird. Damit wird der Torhüter den Kleeblättern allerdings rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen.

In Düsseldorf stand, wie in bisher allen Liga-Partien, Robin Benz zwischen den RWO-Pfosten und konnte zum zweiten Mal in Folge hinten die Null halten. „Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir unsere Serie ausbauen konnten. Unterm Strich gehen wir mit einem absolut verdienten Sieg vom Platz“, hatte Nowak nach Abpfiff bilanziert.

Seine Mannschaft steht aufgrund der Länderspielpause nun eine spielfreie Woche bevor, ehe es am 16. September (14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Fortuna Köln im Stadion Niederrhein wieder auf Punktejagd geht.

