RWO: Tim Hermes’ Siegtor sorgt für Gänsehaut-Moment

Als Tim Hermes den Rasen des Stadion Niederrhein verließ und sich Richtung Kabine bewegte, konnte sich der 28-Jährige vor lautstarken Glückwünschen kaum mehr retten. Ausgerechnet bei seinem Pflichtspielcomeback nach achtmonatiger Verletzungspause hatte der Linksverteidiger von RWO mit seinem Treffer in der 85. Minute den wichtigen 2:1-Heimsieg gegen den SV Bergisch Gladbach eingetütet.

„Da steht der mit seinem rechten Fuß, mit dem der eigentlich nichts kann, genau richtig und versenkt das Ding. Einfach unglaublich“, freute sich Teamkollege Christian März über eine Rückkehr, die Hollywood kaum hätte besser schreiben können. „Das war ein riesen Moment. Schon, dass ich überhaupt eingewechselt wurde, hat mich sehr gefreut. Aber dass ich dann noch das Tor mache, ist einfach nur schön“, versuchte Hermes die emotionale Achterbahn ein wenig einzuordnen.

Letzter Liga-Einsatz am 4. Mai 2019

In der 67. Minute war Hermes für Vincent Stenzel eingewechselt worden. Sein letztes Pflichtspiel im Kleeblatt-Trikot hatte er aufgrund einer hartnäckigen Schambeinentzündung am 4. Mai 2019 beim 1:1 am 32. Spieltag im Heimspiel gegen RW Essen absolviert. „Mental war es natürlich nicht leicht für mich, wenn man so lange nicht dabei sein kann. Aber man muss den Kopf oben halten, um nicht in ein Tief zu fallen“, so Hermes.

Ließ sich noch einmal von den Fans feiern, nachdem seine Mitspieler wieder von ihm heruntergeklettert waren: Tim Hermes. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Von außen hatte der Abwehrspieler lange ein schleppendes Spiel seiner Kollegen beobachtet, die sich gegen die gut verteidigenden Gäste sehr schwer taten, nennenswerte Torchancen zu kreieren. „In der ersten Halbzeit haben wir kaum stattgefunden und haben nicht die Läufe angeboten wie sonst. Nach der Pause lief es besser, auch weil wir mehr über Flanken gekommen sind.“ Am Ende, so Hermes weiter, „sei es aber völlig egal, wie der Dreier zustande gekommen ist. Hauptsache gewonnen.“

Löhden: „Die Einwechselung von Tim war der schönste Moment des Spiels“

Ähnlich sah es RWO-Kapitän Jannik Löhden, dem per Seitfallzieher ein sehenswerter Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 gelang. Doch sein Traumtor war für ihn an diesem turbulenten Nachmittag nur eine Randnotiz. „Unabhängig von meinem schönen Tor und dem Sieg war schon die Einwechselung von Tim der schönste Moment des Spiels. Dass er uns dann tatsächlich zum Sieg schießt, hat wohl nicht nur mir, sondern jedem Oberhausener eine Gänsehaut verschafft. Richtig schön.“

Und auch mit Blick auf den nächsten Sonntag, wenn es zu RW Essen geht, könnte dieser emotionale Sieg doppelte Kräfte freisetzen. „Wie wissen, um was es geht. Mit einem Sieg bleiben wir weiter oben dran und können ein stückweit die Saison von Essen versauen“, schickt Hermes auch eine kleine Kampfansage Richtung Tabellennachbar raus.

Doch vorher wird der Blick von Tim Hermes erstmal auf das eigene Handy gehen, um die vielen Glückwünsche aufgrund seines Comebacks nachzulesen. „Ein paar werden es sicherlich sein“, sagte er mit einem Lächeln und verabschiedete sich Richtung Kabine.

Wie gesagt: Eine Ende, wie es Hollywood nicht besser hätte schreiben können.