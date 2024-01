RWO: Testspiel gegen SV Wacker Obercastrop abgesagt

Training statt Testspiel: Die geplante Partie von RWO am Mittwoch gegen Wacker Obercastrop fällt aus.

Oberhausen Das für Mittwoch geplante Testspiel von RWO beim Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop ist abgesagt. Das sagt Trainer Jörn Nowak.

Das für Mittwoch geplante Testspiel von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen beim Westfalenligisten SV Wacker Obercastrop ist abgesagt. Die derzeitigen Witterungsverhältnisse lassen kein Spiel in der Erin-Kampfbahn zu. „Die Temperaturen wären sicherlich noch händelbar gewesen, aber der Kunstrasen ist ja gefroren. Da kannst du keine Richtungswechsel machen, kommst nichts zum Stehen. Das macht dann alles keinen Sinn“, sagt RWO-Trainer Jörn Nowak gegenüber dieser Redaktion. Auch die mögliche Verletzungsgefahr sei ein entscheidender Faktor gewesen, die Partie ausfallen zu lassen.

Keine Rolle bei der Absage hat übrigens die Personalentscheidung an der Seitenlinie bei Wacker Obercastrop gespielt. Der Klub hatte am Montag bekanntgegeben, dass man sich von Trainer Antonio Molina im gegenseitigen Einverständnis mit sofortiger Wirkung trennen wird. Nicht sportliche, sondern berufliche Gründe hatten dafür den Ausschlag gegeben. Die Mannschaft um Rio-Weltmeister Kevin Großkreutz belegt Platz sechs in der Westfalenliga Staffel 2.

RWO: Hallenturnier am Sonntag in Gummersbach

RWO wird den Mittwoch nun auf dem Trainingsplatz verbringen und „einfach länger und intensiver trainieren“, wie es Nowak formuliert. Am Sonntag geht es für die Kleeblätter derweil zum „Schauinsland reisen Cup“ nach Gummersbach. Ebenfalls mit dabei sind die Teams von Schalke 04, dem SC Paderborn 07, Gornik Zabrze, dem FC Gütersloh und Kickers Emden.

„Wir werden dort mit einer guten Truppe antreten, wobei ich in der Halle keine höhere Verletzungsgefahr als beispielsweise im Training sehe. Wenn man sich körperlich gut darauf vorbereitet, dann kann das nur einen Mehrwert haben“, hatte Nowak nach der ersten Trainingseinheit gegenüber dieser Redaktion berichtet.

Der Vorbereitungsplan von RWO in der Übersicht:

Sonntag, 14. Januar: Hallenturnier „schauinsland reisen Cup“ in Gummersbach.

Samstag, 20. Januar (14 Uhr): Testspiel VfB Oldenburg (Stadion Niederrhein).

Montag, 22.Januar (19.30 Uhr) Testspiel ETB Schwarz-Weiß Essen (RWO-Nachwuchszentrum).

Samstag, 27. Januar (17.30 Uhr): Nachholspiel Borussia Mönchengladbach U23 (Grenzlandstadion).

Samstag, 3. Februar (14 Uhr): Rückrundenauftakt SV Lippstadt (Stadion Niederrhein).

