RWO testet gegen Vizemeister Borussia Dortmund

Oberhausen. RWO hat noch ein Highlight versprochen - und nun geliefert: In der Vorbereitung kommt Vizemeister Borussia Dortmund ins Stadion Niederrhein.

Da ist der versprochene „Hammer“ des SC Rot-Weiß Oberhausen: Vor einer Woche sind die RWO-Kleeblätter in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Die Vorbereitung ist nun mit einem absoluten Highlight-Freundschaftsspiel gespickt worden. Dieses Highlight wartet am Mittwoch, 19. Juli, um 18 Uhr auf die Mannschaft von Jörn Nowak.

„Wir freuen und den achtmaligen Deutschen Meister, fünfmaligen Deutschen Pokalsieger und den Champions League Sieger der Saison 1996/1997, Borussia Dortmund, im Stadion Niederrhein zu diesem absoluten Highlight-Freundschaftsspiel begrüßen zu dürfen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Thorsten Binder.

Bevor es für den BVB in der kommenden Saison wieder in der Champions League gegen Real Madrid oder Manchester City und in der Liga gegen den FC Bayern München geht, werden sie im Stadion Niederrhein in Oberhausen zum Freundschaftsspiel empfangen. Weitere Infos folgen.

