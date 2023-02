RWO-Team siegt zum Jahresstart bei der Winterlaufserie

Mit einer großen Gruppe war das RWO Endurance-Team in Duisburg am Start.

Oberhausen. Das RWO Endurance-Team war erfolgreich bei der ersten Ausgabe der Winterlaufserie an der Duisburger Regattabahn am Start.

Das war ein grandioser Jahresauftakt mit großem Teilnehmerfeld und Sieg in der Teamwertung für das RWO Endurance-Team bei der Winterlaufserie in Duisburg. Mit 20 Endurance-Teilnehmern galt es den ersten Wettkampf im Jahr 2023 zu bestreiten. Und wie bei den vorherigen Wettkämpfen zeigte sich deutlich ab, dass sich die harte Arbeit im Training und Ausdauer definitiv lohnt und das RWO Endurance-Team nur noch stärker macht.

Unter perfekten Laufbedingungen – trocken, nicht so kalt und zwischendurch kam sogar die Sonne raus – gingen die Läufer auf die Strecke. Die verlief von der Schauinsland Arena an der Regattabahn entlang und von da aus durch ein Waldstück und dann zurück zum Leichtathletik Stadion.

Endurance-Neuzugang Hannes Piffko ist froh, dass er die perfekten Bedingungen für eine neue Bestzeit nutzen konnte. Neben der Freude über den eigenen Erfolg ist er sehr stolz über die Leistung des gesamten Teams. In der Teamwertung liegt das RWO Endurance-Team mit großem Abstand auf Platz eins. Den Teamsieg über die fünf Kilometer holten sich für das RWO Endurance-Team Hannes Piffko (15:50), Laurenz Klever (16:43) und Kevin Engler (16:56) mit einer Gesamtzeit von 49:29.

Starkes Trio holte den Gruppensieg

Sven Dannenberg startete ebenfalls auf der kurzen Strecke. Drei Jahre ist es bei ihm her, seitdem die 20 Minuten zum ersten Mal über 5 km gefallen sind. Nun war es wieder so weit Er schloss mit der Zeit von 19:50, in der Gesamtplatzierung wurde er 67 und erreichte den 16 Platz in der AK M 35.

Holten den Gruppensieg (v.l.) Laurenz Klever, Kevin Engler und Hannes Piffko. Foto: Verein

Sophie Hofstetter startete ebenfalls über fünf Kilometer und verbesserte ihre Zeit aus dem letzten Jahr auf derselben Strecke um 20 Sekunden. Sie war sehr zufrieden und freute sich über eine Top 10-Platzierung bei den Frauen. Sie wurde Neunte, 88. in der Gesamtplatzierung und in der AKW belegte sie den vierten Platz.

Mit großer Vorfreude ging es für Lukas Köther bei perfektem Laufwetter pünktlich um 14 Uhr an den Start über fünf Kilometer. Zusammen mit Lukas Lechtenberg und Matthias Klever konnte das geplante Tempo gelaufen werden und sie waren schneller als geplant. Sehr zufrieden mit der eigenen Leistung wurden die nachfolgenden Teamkollegen des zweiten Laufes auf den zehn Kilometern angefeuert. Lukas Köther erreichte das Ziel in 22:15 mit einem gesamten 162. Platz und einem 24. Platz in der AK M.

Sieben Sekunden fehlten zur halben Stunde

Sebastian Stricker startete über fünf Kilometer, er wurde wie alle anderen Läufer ordentlich angefeuert. Zum Schluss fehlten ihm sieben Sekunden, um unter 30 Minuten zu bleiben. Da er aber erst im März letzten Jahres mit dem Laufeinsteigerkurs begonnen hatte und zuletzt vor knapp 20 Jahren mal gelaufen war, war er mit seiner Leistung zufrieden: „Mit dem Laufen in diesem super Team wieder zu beginnen, war eine der besten Entscheidungen, die ich in den letzten Jahren getroffen habe.“

Er freut sich auf die kommenden Läufe der Winterlaufserie und möchte nächstes Jahr bei der großen Serie starten.

Für Kristofer Jonnek war es der erste Wettkampf seit dem Frankfurter Halbmarathon 2020. Seitdem hat er nicht mehr so viel Läufer auf einem Haufen gesehen. Ein sehr schönes und motivierendes Bild. Das Wetter war ebenfalls super. Also optimale Bedingungen um seine Ziele zu erreichen? Bei ihm hat es nicht geklappt. Sein Ziel, mit unter 45 Minuten ins Ziel zu kommen, verfehlte er. Es war einfach nicht sein Tag: „Ansonsten eine sehr schöne Veranstaltung. An dieser Stelle danke ich für die Unterstützung vom Team während des Laufens.“ Er freut sich auf den 15 Kilometer-Lauf in vier Wochen. Dort er dann die Chance, seine Erwartungen vielleicht an einem besseren Tag zu erfüllen. Er finishte die zehn Kilometer in 46:10 min mit einem gesamten 430. Platz und einem 29 Platz in der AK M.

Weitere Starter auf fünf Kilometer waren für das RWO Endurance-Team: Jörg Rotter, Heike Dallmann, Irene Vormbaum, Markus Pompe, Nina Brodkorb-Kronauge, Ele Rother und Sven Büttner.

Auf zehn Kilometer starteten: Thorsten Schepers, Andi Bruns, Michael Bross.

