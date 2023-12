RWO startet Samstag beim Hallenmasters in Castrop-Rauxel

Oberhausen Die RWO-Traditionsmannschaft startet in die Hallensaison. Samstag geht es in Castrop-Rauxel zum Indoorzauber. Veranstaltung ist ausverkauft.

BVB Dortmund, VfL Bochum und RWO in einer Gruppe, in der anderen spielen Schalke 04, Rot-Weiss Essen und Arminia Bielefeld. Die Teams werden beim Merkur-Hallenmasters von Eintracht Ickern in der Europahalle in Castrop-Rauxel als „Legendenteams“ angekündigt. Das Turnier beginnt um 14 Uhr, Einlass für die ausverkaufte Veranstaltung ist ab 12.30 Uhr.

Teamchef Carsten Kemnitz hatte einige Absagen, Benjamin Schüßler und David Müller etwa mussten verletzt passen. Kemnitz: „Ich bin aber sicher, dass wir eine gute Mannschaft zusammen bekommen. Wir wollen durch die Gruppenphase kommen und dann sehen wir mal weiter.“

Gegen die alten Rivalen aus dem Revier

Für das Hallenmasters eine Woche später in Mülheim peilt der Teamchef sogar höhere Ziele an: „Da wollen wir das Halbfinale schaffen und dann gucken wir, was noch geht. In der Halle geht alles viel schneller, in beide Richtungen.“

2019 gewann die Oberhausener Traditionsmannschaft der Kleeblätter das Masters. Jetzt Samstag geht es gegen die alten Revier-Rivalen ums Prestige. P.V.

