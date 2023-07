RWO startet die Regionalliga-Saison beim SC Wiedenbrück

Oberhausen. Rot-Weiß Oberhausen startet die neuen Regionalliga-Saison mit einem Auswärtsspiel beim SC Wiedenbrück. Das sagt Trainer Jörn Nowak zum Spielplan.

Der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) hat den Spielplan für die neue Saison in der Herren-Regionalliga West veröffentlicht. Der Startschuss für die Spielzeit 2023/2024 fällt am Freitag, 28. Juli, mit dem Eröffnungsspiel zwischen Alemannia Aachen und dem Wuppertaler SV. Rot-Weiß Oberhausen wird einen Tag später beim SC Wiedenbrück sein erstes Spiel der neuen Runde bestreiten, ehe es am 2. Spieltag zu Hause im Stadion Niederrhein gegen Aufsteiger SSVg Velbert mit Trainer und Ex-Kleeblatt Dimitrios Pappas gehen wird. Die zeitgenauen Ansetzungen des kompletten 1. Spieltags erfolgen in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden im Laufe der kommenden Tage.

Zwar hätte RWO-Trainer Jörn Nowak beim Blick auf den Spielplan nichts gegen einen Auftakt im heimischen Stadion Niederrhein gehabt, „doch das Leben ist bekanntlich kein Wunschkonzert. Ich denke, wir können mit dem Auftaktprogramm gut leben. Nach Wiedenbrück und Velbert geht es nach Lippstadt und wir haben danach Aachen zu Hause. Da sollten wir gleich wissen, wo wir stehen.“

RWO: Am Samstag drittes Vorbereitungsspiel der Sommervorbereitung

Noch ist bis zum Ligaauftakt Ende Juli aber noch etwas Zeit, die die Kleeblätter nicht nur auf dem Trainingsplatz verbringen wollen. Am Samstag (14 Uhr) findet bei A-Ligist DJK Vorwärts Lette das dritte Testspiel der Sommervorbereitung statt. Zuvor gewannen die Rot-Weißen die Testspiele gegen den 1. FC Mülheim und SW Alstaden mit 10:0 beziehungsweise 7:0.

Der Spielplan von Rot-Weiß Oberhausen in der Übersicht:

1. Spieltag: SC Wiedenbrück – RWO (Samstag, 29. Juli); 2. Spieltag: RWO – SSVg Velbert (Samstag, 5. August); 3. Spieltag: SV Lippstadt – RWO (Samstag, 12. August); 4. Spieltag: RWO – Alemannia Aachen (Samstag, 18. August); 5. Spieltag: RWO – FC Gütersloh (Samstag, 26. August); 6. Spieltag: Fortuna Düsseldorf U23 – RWO (Samstag, 2. September); 7. Spieltag: RWO – Fortuna Köln (Samstag, 16. September); 8. Spieltag: Rot Weiss Ahlen – RWO (Samstag, 23. September); 9. Spieltag: RWO – 1. FC Bocholt (Samstag, 30. September); 10. Spieltag: 1. FC Düren – RWO (Samstag, 7. Oktober); 11. Spieltag: RWO – Wuppertaler SV (Samstag, 14. Oktober); 12. Spieltag: Borussia Mönchengladbach – RWO (Samstag, 21. Oktober); 13. Spieltag: RWO – FC Schalke 04 U23 (Samstag, 28. Oktober); 14. Spieltag: SV Rödinghausen – RWO (Samstag, 4. November); 15. Spieltag: RWO – 1. FC Köln U23 (Samstag, 11. November); 16. Spieltag: FC Wegberg-Beeck – RWO (Samstag, 18. November); 17. Spieltag: RWO – SC Paderborn 07 U23 (Samstag, 25. November).

Am 2. Dezember wird der erste Spieltag der Rückrunde ausgetragen. Der 19. Spieltag ist derweil der letzte Spieltag vor der Winterpause. Gegebenenfalls können vor Weihnachten allerdings noch Nachhochspiele angesetzt werden. Nach der Winterpause ist der 20. Spieltag für das erste Februar-Wochenende 2024 terminiert. Beendet wird die Saison mit dem 34. Spieltag am 18. Mai 2024.

