RWO startet am 4. Januar: Winterplan der Kleeblätter steht

Oberhausen Die Pause wird mit gerade einmal knapp drei Wochen kurz ausfallen. Am 4. Januar bittet Trainer Jörn Nowak wieder zum Aufgalopp.

Nachdem die letzten beiden Liga-Partien ausgefallen waren, befinden sich die Kleeblätter aktuell in der Winterpause. Im neuen Jahr bittet Jörn Nowak seine Mannschaft am Donnerstag, 4. Januar, zur ersten Trainingseinheit um 14 Uhr.

Das erste Testspiel absolvieren die Rot-Weißen am 10. Januar gegen Westfalenligist SV Wacker Obercastrop. Neben dem Hallenturnier in Gummersbach testen die Kleeblätter den VfB Oldenburg und ETB Schwarz-Weiß Essen.

Die Vorbereitung in der Übersicht

Donnerstag, 4. Januar, 14 Uhr Trainingsstart (Trainingsplatz); Mittwoch, 10. Januar, 19:30 Uhr: Testspiel SV Wacker Obercastrop (Erin-Kampfbahn Karlsstraße 44 a, 44575 Castrop-Rauxel); So 14. Januar: „schauinsland reisen Cup“ (Heiner-Brand-Platz 1, 51643 Gummersbach); Samstag, 20. Januar, 14 Uhr: Testspiel VfB Oldenburg (Stadion Niederrhein); Montag, 22. Januar, 19:30 Uhr Testspiel: ETB Schwarz-Weiß Essen (RWO-Nachwuchszentrum).

28. Januar könnte zum Nachholtermin werden

Erster möglicher Nachholtermin für die Partie gegen Borussia Mönchengladbach II könnte der 28. Januar sein. Hier ist bereits die ebenfalls ausgefallene Partie Velbert - Lippstadt angesetzt.

