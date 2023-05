RWO: Sportgericht prüft möglichen rassistischen Vorfall

Beim Auswärtsspiel von RWO in Wiedenbrück soll es zu einem rassistischen Vorfall gekommen sein.

Oberhausen. Am vergangenen Spieltag soll es in der Regionalliga-Partie von RW Oberhausen beim SC Wiedenbrück zu einem rassistischen Vorfall gekommen sein.

Am vergangenen Freitagabend soll es bei der Regionalliga-Partie von Rot-Weiß Oberhausen beim SC Wiedenbrück zu einem rassistischen Vorfall in Form von Affenlauten gekommen sein. Diese soll laut Spielbericht aus dem Zuschauerblock der RWO-Anhänger gekommen sein und sich gegen den Wiedenbrücker Spieler Leon Tia gerichtet haben. Patrick Zielenzny, Spielleiter der Regionalliga West, bestätigte dies im Gespräch mit dieser Redaktion. Zunächst hatte Radio Oberhausen über den Vorfall berichtet.

Zielenzny habe den Spielbericht am Montag an das Sportgericht weitergeleitet, wo das Ganze jetzt untersucht werde. Zudem wurden die Vereine darum gebeten, eine Stellungnahme abzugeben. RWO-Vorstandsmitglied Thorsten Binder sagt, man sei aktuell dabei, den Vorfall „zu prüfen. Wir stehen mit unseren Fanbeauftragten und mit den Fanprojekten im Gespräch, wie und ob sie die Situation beobachtet haben. Da dies noch nicht abgeschlossen ist, können wir auch noch nichts Konkretes dazu sagen.“

Der SC Wiedenbrück, der die Partie mit 5:1 (3:0) gewann, hatte bereits am Samstag auf seiner Facebook-Seite folgenden Kommentar verfasst: „Wir als Verein vertreten die Werte der Gleichberechtigung & Akzeptanz und stehen somit jeglicher Form von Diskriminierung und Rassismus entschieden entgegen. Wir verurteilen die Vorfälle vom gestrigen Spiel zutiefst und stehen geschlossen hinter Leon & allen anderen Menschen, die in irgendeiner Weise diskriminiert werden. Rassismus hat keinen Platz in unserem Stadion und unserer Gesellschaft. Wir sagen entschieden NEIN ZU RASSISMUS!“

