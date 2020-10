RWO-Sportchef Bauder: „Ein Problem der ganzen Mannschaft“

Zur neusten Ausgabe von „Sach ma‘ Vorstand“ lud Hajo Sommers seine RWO-Vorstandskollegen Thorsten Binder, Jürgen Kempe und Klaus-Werner Conrad ins Ebertbad ein. Dabei nahm der Kleeblatt-Präsident zunächst noch einmal Stellung zur Freistellung von Dimitrios Pappas als Cheftrainer der Fußball-Regionalligamannschaft. „Es gab in den letzten 15 Jahren Trainer, die konnte man einfach so freistellen. Das war jetzt nicht so. Die Trennung von Dimi hat uns keine Freude bereitet.“

Dabei machte Sommers auch deutlich. „Wenn du von 25 Spielern elf Verletzte hast, davon neun Stammkräfte, dann wird es nicht ganz so einfach. Das ist für uns aber keine Ausrede, dass wir da so weit unten drinstecken.“ Die Pappas-Entlassung sei „die einzige Möglichkeit gewesen, eine Wende herbeizuführen.“ Auch mit Blick auf den wegen der Corona-Pandemie ungewissen Saisonverlauf: „Wir gehen davon aus, dass wenn 50 Prozent der Saison gespielt ist, diese durchaus abgebrochen werden kann. In diesem Moment sollten wir auf gar keinem Fall auf einem Abstiegsplatz stehen, ansonsten haben wir uns 15 Jahre lang umsonst den Arsch aufgerissen.“

„Es liegt nicht allein an unseren Stürmern, dass wir nur drei Tore gemacht haben“

Nach bisher sieben absolvierten Spielen steht RWO mit vier Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Auf die Frage, ob die Vereinsführung mit so einem miserablen Start gerechnet hätte, entgegnete Sommers: „Dann hätten wir eine ganz andere Mannschaft zusammengeholt, eher gar keine, wenn wir uns den Start so vorgestellt hätten. Eigentlich hatten wir uns vorgestellt, dass wir mit Essen und mit den anderen Top-Teams bis zum Schluss da oben mitspielen.“

Auch der Sportliche Leiter der Rot-Weißen, Patrick Bauder, der wie die gesamte Mannschaft im Publikum saß, nahm zur sportlichen Situation Stellung. Speziell auf die Frage, ob die Offensive in der Breite nicht gut aufgestellt sei. „Es liegt nicht allein an unseren Stürmern, dass wir nur drei Tore gemacht haben. Unser Problem in den letzten Wochen war, dass wir uns kaum Torchancen erarbeitet haben. Das ist ein Problem der ganzen Mannschaft gewesen“, so der 30-Jährige, der gerade erst von einem schweren Magen-Darm-Infekt genesen ist.

„Die Fans können sich sicher sein, dass wir den Bock umstoßen“

Dabei macht Bauder auch deutlich, dass „der Kader gut zusammengestellt ist“ und man eine „gute Mischung zwischen Offensive und Defensive gefunden hat.“ Eine Mischung, die nun am Mittwoch (19.30 Uhr) beim FC Wegberg-Beeck den ersten Saisonsieg unter Interimscoach Mike Terranova holen soll. Bauder: „Die Fans können sich sicher sein, dass wir den Bock umstoßen und die nächsten Wochen erfolgreich gestalten werden. Aber nur zusammen können wir da rauskommen.“