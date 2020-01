RWO-Sportchef Bauder: „Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt“

„Um Dieter Bohlen zu zitieren: Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt“, freut sich der Sportliche Leiter Patrick Bauder von Rot-Weiß Oberhausen über die Verpflichtung von Jeffrey Obst. Da ist er nicht der einzige. „Es ist einfach schön, nach dieser harten Zeit endlich wieder Fußball spielen zu dürfen“, sagt auch der 26-Jährige, der bereits am Dienstag die ersten beiden Trainingseinheiten an der Lindnerstraße mitabsolviert hat.

Zwar weiß der gebürtige Berliner selbst, das er noch nicht bei 100 Prozent ist, doch will er sich in den kommenden Tagen und Wochen in das Mannschaftsgefüge integrieren, um wieder an seine volle Leistungsgrenze kommen. Zuletzt hatte Obst bis November noch bei der SG Wattenscheid 09 die Fußballschuhe geschnürt, ehe der Traditionsverein die erste Mannschaft aus finanziellen Gründen abmelden musste.

Student der Sportwissenschaften

Für Wattenscheid und Rot-Weiss Essen brachte es Obst, der auf der rechten Außenbahn offensiv wie defensiv eingesetzt werden kann, auf 93 Spiele. Zuvor spielte der aus der Jugend von Tennis Borussia Berlin stammende 1,86-Meter-Mann für die U23 von Werder Bremen und den BSV Schwarz-Weiß Rehden. Neben seiner sportlichen Karriere studiert er an der Ruhr-Universität Bochum Sportwissenschaften.

„Somit passt es auch örtlich perfekt mit Oberhausen“, so Obst, der auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden. „Ich bin da sehr variabel und spiele dort, wo mich der Coach gerade am besten gebrauchen kann.“ Eine Qualität, die auch sein neuer Trainer Mike Terranova an ihm schätzt. „Er ist wahnsinnig schnell und nicht zuletzt aufgrund seiner Athletik auch sehr zweikampfstark. Er wird uns auf jeden Fall weiterhelfen“, so die Einschätzung von Terranova, der sich Patrick Bauder anschließt und ergänzt: „Auch menschlich passt er perfekt zu uns und hat bereits beim ersten Training einen richtig guten Eindruck hinterlassen.“

Obst: „Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit“

Eigentlich hatten die RWO-Verantwortlichen noch vor wenigen Wochen im Gespräch mit dieser Redaktion Wintertransfers ausgeschlossen. „Ja, dass ging jetzt alles ein wenig schnell. Aber Fakt ist auch, dass Jeffrey ein Spieler ist, für den wir uns schon lange interessieren“, so Bauder. Bei den Rot-Weißen erhält Obst die Rückennummer „27“.

Für die Kleeblätter beginnt an diesem Samstag wieder die Regionalliga, wenn um 14 Uhr die U23 von Borussia Mönchengladbach zu Gast im Stadion Niederrhein ist. Wahrscheinlich wird diese Partie noch zu früh für Jeffrey Obst kommen, der dennoch mit RWO klare Ziele verfolgt. „Wir wollen natürlich so viele Punkte wie möglich holen. Und dann schauen wir mal, wozu es am Ende reicht. Aber mit einem Sieg zu starten, wäre natürlich für das Selbstvertrauen ideal.“

Für sich selbst verfolgt der neue RWO-Akteur zunächst ganz bescheidende Ziele: „In erster Linie will ich einfach wieder den Ball rollen lassen. Ich bin sehr dankbar, dass RWO mir diese Möglichkeit gibt. Hoffentlich kann ich dieses Vertrauen mit guten Leistungen auf dem Rasen zurückzahlen.“